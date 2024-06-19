Украина стала второй по количеству компаний в сфере ИИ в Центральной и Восточной Европе

Украина стала второй по количеству компаний в области искусственного интеллекта в Центральной и Восточной Европе. В настоящее время в Украине 240 подобных компаний. Три крупнейших украинских Al-стартапа оцениваются почти в $15 млрд.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Украина занимает 2-е место по количеству AI-компаний среди стран Центральной и Восточной Европы, уступая первое место Польше.

Он отметил, что Украина вводит искусственный интеллект в оборону, образование и государственное управление, а инновационные решения украинских ШИ-компаний уже давно вышли на международный рынок.

Крупнейшими центрами развития ИИ в Украине являются Киев (177 компаний) и Львов (43 офиса).

Среди всех городов выделяются Харьков, Днепр, Одесса со средним показателем в 21 компанию.

"Украина является домом для таких всемирно известных AI-стартапов, как Grammarly, Preply и People ai. С 2019 года две украинские AI-компании стали "единорогами", а три крупнейших украинских AI-стартапа оцениваются более чем в $14.5 млрд", - подчеркнул Федоров.

Он подчеркнул, что за последние 10 лет количество специалистов в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения выросло в 5 раз, и сейчас это 5200 профессионалов.

Как прогнозирует Федоров, ожидается, что это число вырастет на 330% в следующие несколько лет, ведь чем больше качественных кадров, тем больше компаний и инновационных AI-решений.

По мнению министра, чтобы увеличить количество специалистов нужно перезагружать образование. Сейчас в Украине открыто 106 учебных программ по искусственному интеллекту. Федоров подчеркнул, что ключевой шаг для подготовки сильных специалистов – это налаживание сотрудничества между университетами и AI-компаниями, чтобы студенты имели доступ к практическим знаниям и опыту.

Федоров уверен, что Украина сможет овладеть трендом искусственного интеллекта и стать лидером не только в Европе, но и в мире.

Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине?

Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта, чтобы внедрять ИИ безопасно и наравне с другими государствами.

Поэтому Минцифры представило дорожную карту по регулированию искусственного интеллекта. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан.

Украина также подписала международную декларацию Блетчли, посвященную безопасности использования искусственного интеллекта. Документ предусматривает сотрудничество правительств разных стран в исследованиях безопасности ИИ.