Минцифры запускает гранты на обучение для инженеров в KSE: кто может подать заявку

Министерство цифровой трансформации Украины открывает 20 грантовых мест на магистерскую программу "Микро- и наноэлектроника" вместе с Киевской школой экономики (KSE) и Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich), чтобы усилить инженерную отрасль новыми специалистами.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Развиваем отрасль микро- и наноэлектроники и формируем технологическое будущее страны", - заявили в Минцифре.

В Министерстве отмечают, что спрос на микрочипы значительно превосходит объемы производства, поэтому у Украины есть шанс стать одним из ведущих государств-производителей. Перспективы их использования не ограничены – от смартфонов и бытовой техники до оборонных разработок.

"Поэтому обучение на новой магистерской программе - это возможность получить профессию с большим спросом как в Украине, так и на международном рынке труда, а также приобщиться к технологическому развитию страны", - пояснили в Минцифре.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, в Украине с начала полномасштабного вторжения появились сотни defense tech производителей, где инженеры работают с чипами.

"Если это вы и нуждаетесь в экспертизе, знаниях — подавайте заявку на программу, чтобы работа стала более эффективной. Сделайте свой вклад в развитие инноваций в стране", - добавил он.

Детали о программе

Согласно сообщению Минцифры, на магистерскую программу могут податься следующие специалисты:

студенты-бакалавры или магистры технических направлений;

специалисты, желающие расширить знания и экспертизу.

Старт обучения : 2 сентября 2024 года

Продолжительность : 1 год и 4 месяца

Формат : онлайн- и офлайн-обучение с прямым включением преподавателей из ETH Zürich.

Почему следует выбрать эту программу?

20 грантовых мест: возможность учиться бесплатно;

Партнерство с ведущими заведениями: KSE и ETH Zurich;

Практическая ориентированность: получение знаний и навыков, необходимых для реальной инженерной работы;

Международный опыт: Общение и обучение ведущих специалистов отрасли.

Подробнее о программе и форме аппликации по ссылке.

Напомним, кластер defense-tech разработок Brave1 начал прием заявок на обновленные гранты. Разработчики могут получить гранты в 500 тысяч, 1 млн и 2 млн гривен. Раньше сумма средств составляла 5 000 долларов и 25 000 долларов.

Также сообщалось, что компания Google объявила о запуске второго этапа Фонда поддержки для стартапов в Украине. Отобранные участники получат денежные гранты в размере 100 тысяч долларов и менторскую помощь от экспертов Google и кредиты Google Cloud до 350 тысяч долларов.

Добавим, что по результатам первых двух Pitch day в рамках Грантовой программы Фонда развития инноваций при поддержке Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) в поддержку украинских проектов было выделено 500 тысяч долларов.

Фото: ua.depositphotos.com