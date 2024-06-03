- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
Минцифры запускает коммуникационную платформу Data+
Министерство цифровой трансформации запускает коммуникационную платформу Data+ для создания системного диалога между распорядителями и пользователями открытых данных.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Эффективная коммуникация и взаимодействие стейкхолдеров в сфере открытых данных поможет оперативно находить решения для вызовов отрасли.
Data+ объединит для сотрудничества всех заинтересованных сторон открытых данных: представителей государственных органов, бизнеса, медиа, экспертов и общественных активистов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Участники платформы будут иметь возможность:
- Присоединяйтесь к разработке политики открытых данных,
- Формировать предложения по усовершенствованию законодательства,
- Содействовать международному сотрудничеству и обмену опытом в сфере открытых данных.
Первая встреча участников Data+ состоится во второй половине июня. Чтобы подключиться, необходимо заполнить форму.
Коммуникационная платформа Data+ будет играть ключевую роль в развитии экосистемы открытых данных в Украине.
Среди ее основных задач:
- Обеспечение системного диалога между распорядителями открытых данных и пользователями для оперативного решения вызовов отрасли.
- Содействие совершенствованию государственной политики и законодательства в сфере открытых данных путем привлечения всех заинтересованных сторон к формированию соответствующих инициатив.
- Проведение аналитической работы по выявлению проблемных вопросов и поиску оптимальных решений в области открытых данных.
- Координация усилий стейкхолдеров по адвокации и популяризации открытия наборов данных органами государственной власти.
- Содействие международному сотрудничеству и обмену опытом между Украиной и другими странами при внедрении лучших практик работы с открытыми данными.
Для этого платформа Data+ предусматривает регулярные встречи для обсуждения актуальных вопросов в сфере открытых данных, содействие взаимодействию между стейкхолдерами, формирование предложений по усовершенствованию законодательства, включая евроинтеграционные обязательства, адвокацию открытия данных и улучшение их качества.
Заполнить заявку для участия в первой встрече платформы и узнать больше о платформе можно по ссылке.
Коммуникационная платформа Data+ создана Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Омбудсмана Украины и благодаря проекту "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID и UK aid. Партнером проекта является Офис эффективной регулировки BRDO.
Добавим, что в ближайшее время в Украине заработает дашборд по данным Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса.