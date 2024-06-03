Минцифры запускает коммуникационную платформу Data+

Министерство цифровой трансформации запускает коммуникационную платформу Data+ для создания системного диалога между распорядителями и пользователями открытых данных.

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Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Эффективная коммуникация и взаимодействие стейкхолдеров в сфере открытых данных поможет оперативно находить решения для вызовов отрасли.

Data+ объединит для сотрудничества всех заинтересованных сторон открытых данных: представителей государственных органов, бизнеса, медиа, экспертов и общественных активистов.

Участники платформы будут иметь возможность:

Присоединяйтесь к разработке политики открытых данных,

Формировать предложения по усовершенствованию законодательства,

Содействовать международному сотрудничеству и обмену опытом в сфере открытых данных.

Первая встреча участников Data+ состоится во второй половине июня. Чтобы подключиться, необходимо заполнить форму.

Коммуникационная платформа Data+ будет играть ключевую роль в развитии экосистемы открытых данных в Украине.

Среди ее основных задач:

Обеспечение системного диалога между распорядителями открытых данных и пользователями для оперативного решения вызовов отрасли.

Содействие совершенствованию государственной политики и законодательства в сфере открытых данных путем привлечения всех заинтересованных сторон к формированию соответствующих инициатив.

Проведение аналитической работы по выявлению проблемных вопросов и поиску оптимальных решений в области открытых данных.

Координация усилий стейкхолдеров по адвокации и популяризации открытия наборов данных органами государственной власти.

Содействие международному сотрудничеству и обмену опытом между Украиной и другими странами при внедрении лучших практик работы с открытыми данными.

Для этого платформа Data+ предусматривает регулярные встречи для обсуждения актуальных вопросов в сфере открытых данных, содействие взаимодействию между стейкхолдерами, формирование предложений по усовершенствованию законодательства, включая евроинтеграционные обязательства, адвокацию открытия данных и улучшение их качества.

Заполнить заявку для участия в первой встрече платформы и узнать больше о платформе можно по ссылке.

Коммуникационная платформа Data+ создана Министерством цифровой трансформации Украины, Офисом Омбудсмана Украины и благодаря проекту "Поддержка цифровой трансформации" при поддержке USAID и UK aid. Партнером проекта является Офис эффективной регулировки BRDO.

Добавим, что в ближайшее время в Украине заработает дашборд по данным Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса.