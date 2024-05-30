В Украине в ближайшее время заработает дашборд с данными реестра по делам против бизнеса

Дашборд с данными Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР) по делам против бизнеса откроется уже в ближайшее время.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, передает Forbes.

Напомним, в феврале стало известно, что Министерство цифровой трансформации разрабатывает систему, которая позволит отслеживать в режиме онлайн количество дел, открываемых против предпринимателей, количество проведенных обысков и другую релевантную информацию.

"Чтобы дашборд заработал в Офисе генпрокурора в ЕРДР уже внесены изменения, есть поставленные отметки и разрабатывается положение о ведении единого реестра, где четко будет указано, какое дело относится к бизнесу", - сообщал глава Минцифры Михаил Федоров.

Также он объяснил, что будет отдельно информационная система, где можно будет пожаловаться и оценить действия правоохранительных или контролирующих органов.

По словам Вербицкого, в настоящее время было обнаружено 6471 дело, которое расследуется относительно бизнеса.

"Сейчас эти отметки расставляются в ЕРДР, а затем эта информация будет перенесена в дашборд, который, я считаю, в ближайшее время заработает", – сказал замгенпрокурора.

В дальнейшем все желающие смогут увидеть – сколько обысков, производств, арестов было по отношению к бизнесу.

"Это будет открытый дашборд, который сможет увидеть все общество", – добавил Вербицкий.

Бизнес жалуется на давление

Напомним, 22 января представители бизнеса и власти провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечалось, что бизнесмены требовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

23 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании Совета по поддержке предпринимательства, в состав которого и вошли представители бизнеса.

После этого, в феврале, Министерство цифровой трансформации и заявило, что разрабатывает механизм, который позволит отслеживать в режиме онлайн количество открываемых дел против предпринимателей.

7 февраля стало известно о начале аудита уголовных производств, касающихся экономической сферы.

24 апреля Офис генпрокурора отчитался о 1218 (19%) закрытых после аудита бизнес-делах. Всего в ходе аудита было выявлено 6471 открытых против бизнеса дел, больше всего производств начала Национальная полиция – 4109 (64%). В то же время БЭБ возбудило 1757 дел (27%), ДБР – 344 (5%), СБУ – 261 (4%).

В апреле общественное движение "Манифест 42", созданное предпринимателями для защиты своей деятельности, обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с рядом предложений, направленных на предотвращение коррупционного давления правоохранителей на бизнес, в частности, ввести бессрочный мораторий на "маски-шоу".