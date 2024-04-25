В Украине ввели новые стандарты действий прокуроров в делах относительно бизнеса

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 24 апреля подписал приказ об утверждении стандарта деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций в ходе досудебного расследования.

Об этом сообщил сам генпрокурор на встрече с ведущими бизнес-ассоциациями и Советом бизнес-омбудсмена, пишет "Укринформ".

По его словам, в Украине вводятся новые стандарты деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций, призванные снизить давление на субъектов экономической деятельности.

"Стандарты – это определенный указатель, каким образом прокурор должен осуществлять процессуальное руководство по делам, касающимся субъектов экономической деятельности, например, как обыск, к которому следователи и прокуроры будут прибегать как к крайнему процессуальному и следственному действию", - пояснил Костин.

Он уточнил, что фактически эти стандарты работают уже месяц, а подписание приказа формализует их обязательный характер.

Костин подчеркнул, что стандарты были разработаны совместно с бизнес-сообществом, поэтому ему важно услышать реакцию от бизнес-ассоциаций относительно жалоб и нарушения прав бизнеса за прошедшие три месяца.

"Еще одним, по нашему мнению, важным результатом внедрения стандарта будет то, что формулировки и стандарты как таковые появятся в уголовно-конституционном законодательстве. Именно такие правки мы подали в уголовный кодекс. То есть они найдут свое отражение не только в деятельности прокуроров, а также в деятельности других правоохранительных органов", - подчеркнул генпрокурор.

Он отметил, что подписанный документ важен, поскольку прокуроры будут понимать, что соблюдение или несоблюдение этих стандартов будет учитываться в их ежегодной оценке и отражаться, в частности, и на их потенциальном карьерном росте.

Бизнес жалуется на давление

Офис генерального прокурора Украины провел аудит уголовных производств, возбужденных против бизнеса. Как сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий во время встречи с бизнесом и Советом бизнес-омбудсмена, после проверок было закрыто около 19% дел.

Напомним, 22 января представители бизнеса и власти провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечается, что бизнесмены потребовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

Уже на следующий день, 23 января, президент Владимир Зеленский сообщил о принятии трехмесячного моратория на "маски-шоу" (проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий), созданию Совета по поддержке предпринимательства и изменению закона о БЭБ для "ограничения давления" на легальный бизнес”.

Кроме того, в апреле активисты призвали президента Зеленского продлить трехмесячный мораторий на обыски бизнеса, принятые в конце января. Общественное движение "Манифест 42", созданное для защиты бизнеса от давления силовых структур, также призвал Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины ("Совет семи") начать рассмотрение обоснованности наиболее резонансных уголовных дел, имеющих признаки коррупционного давления на бизнес.