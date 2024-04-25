В Україні запровадили нові стандарти дій прокурорів у справах щодо бізнесу

Генеральний прокурор України Андрій Костін 24 квітня підписав наказ про затвердження стандарту діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування.

Про це повідомив сам генпрокурор на зустрічі з провідними бізнес-асоціаціями та Радою бізнес-омбудсмена, пише "Укрінформ".

За його словами, в Україні запроваджують нові стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій, покликані зменшити тиск на суб'єктів економічної діяльності.

"Стандарти – це певний дороговказ, яким чином прокурор має здійснювати процесуальне керівництво у справах, що стосуються суб'єктів економічної діяльності, наприклад, як обшук, до якого слідчі та прокурори будуть вдаватися як до крайньої процесуальної та слідчої дії", - пояснив Костін.

Він уточнив, що фактично ці стандарти працюють уже місяць, а сьогоднішнє підписання наказу формалізує їхній обов'язковий характер.

Костін наголосив, що стандарти були розроблені спільно з бізнес-спільнотою, тому йому важливо почути реакцію від бізнес-асоціацій щодо скарг та щодо порушення прав бізнесу за минулі три місяці.

"Ще одним, на нашу думку, важливим результатом впровадження стандарту буде те, що формулювання та стандарти як такі з'являться у кримінально-конституційному законодавстві. Саме такі правки ми подали до КПК... Тобто вони знайдуть своє відображення не лише в діяльності прокурорів, а й у діяльності інших правоохоронних органів", - підкреслив генпрокурор.

Він зауважив, що підписаний документ важливий, оскільки прокурори розумітимуть, що дотримання або недотримання цих стандартів враховуватиметься в їхній щорічній оцінці і відображатиметься, зокрема, і на їхньому потенційному кар'єрному зростанні.

Бізнес скаржиться на тиск

Офіс генерального прокурора України провів аудит кримінальних проваджень, порушених проти бізнесу. Як повідомив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький під час зустрічі з бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена, після перевірок було закрито близько 19% справ.

Нагадаємо, 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

Уже наступного дня, 23 січня, президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення тримісячного мораторію на “маски-шоу” (проведення процесуальних дій, які можуть призвести до блокування діяльності підприємств), створення Ради з підтримки підприємництва і зміни до закону про БЕБ для “обмеження тиску на легальний бізнес”.

Крім того, у квітні активісти закликали президента Зеленського продовжити тримісячний мораторій на обшуки бізнесу, ухвалений наприкінці січня. Громадський рух "Маніфест 42", створений для захисту бізнесу від тиску силових структур, також закликав Раду із підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України ("Рада семи") розпочати розгляд обґрунтованості найбільш резонансних кримінальних справ, що мають ознаки корупційного тиску на бізнес і факти порушення конституційного права на підприємницьку діяльність.