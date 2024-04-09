Зеленського закликали продовжити мораторій на обшуки бізнесу

Громадський рух "Маніфест 42", створений для захисту бізнесу від тиску силових структур, закликає президента України Володимира Зеленського продовжити мораторій на проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, які можуть заблокувати підприємницьку діяльність.

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Про це йдеться в заяві організації.

У ній зазначається, що до завершення тримісячного мораторію залишилося два тижні, бізнес констатує відсутність нових кримінальних проваджень, які створюють ризики порушення 42 статті Конституції, що гарантує право на підприємницьку діяльність.

"Маніфест 42" також зауважує, що за результатами аудиту підприємці очікують на закриття раніше відкритих справ, "які роками, а інколи й десятиліттями слугують підставою для перевертнів у погонах кошмарити бізнес".

Крім того, в організації констатують, що корупційний тиск продовжується, а "знахабнілі слідчі роблять все можливе, щоб відновити отримання хабарів з підприємців за право вести бізнес".

Наразі аудит кримінальних справ, передбачених президентським указом від 23 січня 2024 року, або відсутній зовсім, або триває за нікому невідомими критеріями.

«За нашою інформацією, Офіс Генерального прокурора готує на 24 квітня звіт про підсумки аудиту. Громадський рух «Маніфест 42» готує альтернативний звіт. У ньому ми згадаємо про знакові резонансні справи, закриття яких могло б стати демонстрацією реальних намірів змінити ситуацію», – йдеться в заяві.

Бізнес звертає увагу на те, що НАЗК чомусь почало надсилати підприємцям листи з вимогами надати інформацію щодо господарської діяльності підприємств, а Податкова служба розраховує недостатню сплату податків і на цій підставі ініціює позбавлення ліцензій.

"Маніфест 42" закликає Раду із підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України ("Рада семи") розпочати розгляд обґрунтованості найбільш резонансних кримінальних справ, що мають ознаки корупційного тиску на бізнес і факти порушення конституційного права на підприємницьку діяльність.

"У разі звернення щонайменше двох бізнес-асоціацій закликаємо "Сімку" невідкладно розпочинати розгляд відповідного кейсу", - наголошується в заяві.

Зауважимо, "Маніфест 42" - громадський рух, створений бізнесом для захисту 42 статті Конституції України, що гарантує право на підприємницьку діяльність.

Нагадаємо, 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, "на які здатен доведений до відчаю бізнес". Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.