Зеленского призвали продлить мораторий на обыски бизнеса

Общественное движение "Манифест 42", созданное для защиты бизнеса от давления силовых структур, призывает президента Украины Владимира Зеленского продлить мораторий на проведение процессуальных действий по уголовным производствам, которые могут заблокировать предпринимательскую деятельность.

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Об этом говорится в заявлении организации.

В ней отмечается, что до завершения трехмесячного моратория осталось две недели, бизнес констатирует отсутствие новых уголовных производств, создающих риски нарушения 42 статьи Конституции, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность.

"Манифест 42" также отмечает, что по результатам аудита предприниматели ожидают закрытия ранее открытых дел, "которые годами, а иногда и десятилетиями служат основанием для оборотней в погонах кошмарить бизнес".

Кроме того, в организации констатируют, что коррупционное давление продолжается, а "наглевшие следователи делают все возможное, чтобы возобновить получение взяток с предпринимателей за право вести бизнес".

Аудит уголовных дел, предусмотренных президентским указом от 23 января 2024 года, либо отсутствует вовсе, либо продолжается по никому неизвестным критериям.

«По нашей информации, Офис Генерального прокурора готовит на 24 апреля отчет об итогах аудита. Общественное движение "Манифест 42" готовит альтернативный отчет. В нем мы вспомним о знаковых резонансных делах, закрытие которых могло бы стать демонстрацией реальных намерений изменить ситуацию», – говорится в заявлении.

Бизнес обращает внимание на то, что НАПК почему-то начало посылать предпринимателям письма с требованиями предоставить информацию о хозяйственной деятельности предприятий, а Налоговая служба рассчитывает недостаточную уплату налогов и на этом основании инициирует лишение лицензий.

"Манифест 42" призывает Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины ("Совет семи") начать рассмотрение обоснованности наиболее резонансных уголовных дел, имеющих признаки коррупционного давления на бизнес и факты нарушения конституционного права на предпринимательскую деятельность.

"В случае обращения по меньшей мере двух бизнес-ассоциаций призываем "Семерку" безотлагательно приступать к рассмотрению соответствующего кейса", - отмечается в заявлении.

Отметим, "Манифест 42" – общественное движение, созданное бизнесом для защиты 42 статьи Конституции Украины, гарантирующей право на предпринимательскую деятельность.

Напомним, 22 января представители бизнеса и власти провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечается, что бизнесмены требовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.