56% украинцев не считают давлением уголовные дела против бизнеса и предпринимателей, - опрос

Только 30% украинцев считают, что громкие уголовные дела против бизнеса являются свидетельством необоснованного давления. 56% опрошенных убеждены, что это попытка бороться с нарушением бизнесом законов Украины.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что за последний период в Украине был ряд резонансных случаев, когда правоохранительные органы расследовали якобы нарушение законов определенными компаниями и бизнесменами (например, уклонение от уплаты налогов или незаконное завладение землей и т.п.).

Именно поэтому социологи решили выяснить, как в целом украинцы воспринимают эти расследования и какое общее впечатление у них складывается. В КМИС подчеркивают, что спрашивали исключительно мнение обычных граждан (очевидно, если бы опрос проводился только среди бизнес-сообщества или среди представителей правоохранительных органов или государственных институций, результаты были бы другими).

Итак, чуть более половины украинцев – 56% – считают, что эти дела свидетельствуют о попытках бороться с нарушением бизнесом законов Украины. Воспринимают эти дела как давление на бизнес – 30% опрошенных. Остальные 14% не смогли определиться со своим мнением.

Как отмечают в КМИС, ситуация во всех регионах достаточно схожая и повсюду чуть больше половины считают расследование деятельности компаний и бизнесменов попытками бороться с нарушениями.

"В Украине у многих людей сформировалось устойчивое негативное восприятие бизнеса из-за ассоциации с коррупцией и влияния на политиков и государственных деятелей. Украинцы могут иметь положительное отношение к «большому бизнесу», но ненавидеть – «олигархов». Вместе с этим отдельные составляющие правоохранительной системы также вызывают В декабре 2023 года только 9% украинцев доверяли прокурорам (не доверяли – 64%) и только 12% доверяли судам (не доверяли – 61%)", - отмечают в КМИС.

Напомним, более половины украинцев, а именно 55%, хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет из-за нарушения законов.

Заметим, согласно опросу КМИС, 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".