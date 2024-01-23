Более половины украинцев не доверяют Верховному Суду - соцопрос

Более половины украинцев (60% опрошенных) выразили недоверие Верховному Суду Украины, в то же время как доверяет этой инстанции только 22% населения. Ответы респондентов не зависели от их региона проживания или финансового положения.

Об этом говорится в опросе, проведенном Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Согласно опросу, основными причинами недоверия к судебной системе респонденты назвали наличие коррупции среди судей, их безнаказанность и взаимную защиту в правосудии (45%), недостаточную честность судей (42%), а также их зависимость от политиков и олигархов (41%).

Большинство опрошенных (более 60%) считают, что ключевыми приоритетами в судебной реформе должно быть обновление кадрового состава и проверка деклараций судей с последующим решением вопроса об их уходе на должности. Менее приоритетными считают скорейшее заполнение вакантных должностей в судах (11%) и повышение заработной платы и гарантий для судей (2%).

При этом 41% опрошенных заявили, что отбор судей должен контролироваться международными экспертами, тогда как почти четверть (24%) предпочитают участие украинских представителей общественности в этом процессе. Наименьшее доверие к выполнению этой функции украинские судьи и органы судейского управления.

Напомним, согласно опросу КМИС, 59% украинцев убеждены, что украинские власти пытаются бороться с коррупцией, 34% считают, что последние громкие дела в отношении коррупционеров являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины".

Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 по инициативе Фонда DEJURE.