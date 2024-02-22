Со львовского ресторанного холдинга !FEST взыскали 13 млн грн: в чем дело

С известного львовского ресторанного холдинга !Fest взыскали в бюджет 13,4 миллиона гривен. Руководство предприятия признало вину в уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Правоохранители традиционно не называют фигурантов уголовного производства, но из материалов дела следует, что речь идет об известном ресторанном и развлекательном холдинге !FEST.

"Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обеспечили поступления в государственный бюджет свыше 13,4 млн грн налогов. Эти средства были уплачены известным холдингом, в состав которого входят 60 ресторанов", – говорится в сообщении.

Как отмечают в БЭБ, директор предприятия признала свою вину. Дело направлено в суд.

В чем обвиняют! FEST

Напомним, что накануне БЭБ сообщило, что разоблачило схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом !FEST. По данным бюро, около 2 тысяч сотрудников заведений, входящих в холдинг, получают заработную плату двумя частями: одна – официальная, минимальная, с уплатой всех обязательных платежей, а другая – неофициальная.

Как выявило расследование, для выплаты последней каждый сотрудник во время приема на работу оформлял в карточку для выплат заработной платы дубликат, который передавал в отдел кадров.

В дальнейшем, используя этот дубликат, представитель головного офиса холдинга засчитывал вторую часть заработной платы каждому сотруднику, указывая на назначение платежа "собственное пополнение счета". Теневая зарплата поступала на карты для выплат один-два раза в месяц.

Таким образом, как подсчитали в БЭБ, предприятие уклонился от уплаты налогов на 50 миллионов гривен.

Следствие полностью подтвердило факты выплаты неучтенной заработной платы и собрало необходимую доказательную базу.

Кроме этого, по предварительной информации детективов, заведения холдинга не использовали регистраторы расчетных операций при расчетах с клиентами и получали оплату наличными, в дальнейшем передавая ее в головной офис во Львове.

СПРАВКА:

ООО "Холдинг эмоций "!Фест" зарегистрировано во Львове на площади Рынок, 14. Ее учредителями являются львовские предприниматели Андрей Худо, Юрий Назарук и Дмитрий Герасимов. Основной вид деятельности холдинга – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания. Дополнительные виды деятельности – создание какао и шоколада, деятельность посредников в торговле продуктами питания и продуктами широкого ассортимента, деятельность туристических операторов, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного либо арендованного недвижимого имущества.