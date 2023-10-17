Нанесли ущерб государству на 50 млн грн: в БЭБ объяснили причины обыска в !FEST

Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах холдингом !FEST, в состав которого входят 60 ресторанов и торговых точек. Ориентировочный ущерб, нанесенный госбюджету, составляет более 50 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Детективы установили, что около 2 тысяч работников в заведениях холдинга получают свою заработную плату в двух частях: первая и официальная часть - это минимальная зарплата, с выплатой всех обязательных налогов и взносов, а другая - "в конверте".

Сообщается, что при принятии на работу каждый работник оформлял две карты для выплаты заработной платы и дубликат передавался в отдел кадров. Именно на него пересылалась вторая часть зарплаты, при чем назначение платежа указывалось как собственное пополнение счета. Такие выплаты производились один или два раза в месяц.

В БЭБ отметили, что таким образом компания уклонялась от социального налога, военного сбора и НДФЛ, чем нанесла ущерб государственному бюджету более чем на 50 млн грн.

Также в бюро установили, что заведения !FEST не использовали РРО при расчетах и получали оплату от клиентов наличными.

Детективы провели обыски в помещении головного офиса холдинга и изъяли служебную документацию, свидетельствующую о нелегальных операциях, наличных, черновых записях, печати и т.д.

Следственные действия еще продолжаются.

Напомним, о том, что во львовском офисе холдинга !FEST 17 октября сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыски и конфисковали документы компании сообщил совладелец холдинга Юрий Назарук.