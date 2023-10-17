БЕБ провело обыски во львовском холдинге !FEST

17 октября во львовском офисе холдинга !FEST сотрудники Бюро экономической безопасности и Службы безопасности провели обыски и конфисковали документы компании.

Об этом сообщил совладелец холдинга !FEST Юрий Назарук.

"Имеем сегодня на FESTrepublic классические маски-шоу. В шлемах с автоматами, брониках - все как на фронт отправляли. Центральный арарат СБУ привлекли - во время войны fesrepublic штурмовать. Специальная опергруппа приехала из столицы", - написал он.

Назарук подчеркнул, что до сегодняшнего инцидента ему не поступало ни одного запроса или обращения от правоохранительных структур.

Издание Forbes пишет, что в правоохранительных органах подтвердили проведение следственных действий в холдинге !FEST. Речь идет о подозрении в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Несмотря на то, что, по словам Назарука, обыски проводить БЭБ совместно с СБУ, Forbes пишет, что в пресс-службе СБУ заявила, что их сотрудники не привлечены к обыскам.

"!FEST – уже более чем ресторанная компания. Мы имеем пивоварню, пиво которой признано в мире; печем свой хлеб и вкусные сладости; делаем мороженое; шьем одежду об Украине, которая предоставляет крылья; строим новое, иначе жилье во Львове; проводим фестивали, а еще учим творить будущее в нашей Школе свободных и неравнодушных", – так пишут о своем бизнесе на сайте компании.

Отметим, !FEST – это сеть ресторанов, основанная в 2007 году во Львове. !FEST принадлежат такие заведения, как: Театр пива "Правда", "Пьяная вишня", "Реберня", Львовская мастерская шоколада, "Львовские пляцки", "Мазох-cafe". При этом "Пьяная вишня", "Львовские площадки", "Дзыга" пользуются популярностью у туристов и у самих львовян.

Всего в холдинг !FEST принадлежит более 90 заведений в Украине и Европе.