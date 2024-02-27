За Пашинского внесли залог более чем в 272 млн грн: бывший нардеп вышел из СИЗО

Бывший депутат Сергей Пашинский вышел из СИЗО под залог, внесенный за него предприятиями Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

Об этом Пашинский сообщил в Facebook.

"Только что предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу", – отметил он.

Пашинский поблагодарил за такую поддержку, но в то же время ему очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог "по фейковым обвинениям".

Бывший депутат пообещал отработать каждую копейку и добиться возврата средств.

"Возвращаюсь к своим обязанностям. Больше оружия, больше боеприпасов. Кроме того, мы уже подали заявление о преступлении по фальсификации якобы моих "разговоров"!", - отметил Пашинский.

Напомним, бывшего депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, 26 февраля отправили под арест на 2 месяца - до 25 апреля, с возможностью залога в 272,5 млн гривен.

Что известно о деле Пашинского

12 февраля НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру Сергею Тищенко и четырем их подельникам за незаконное присвоение нефтепродуктов, которые были конфискованы у Сергея Курченко — бежавшего в Россию олигарха времен Януковича.

Напомним, в 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Курченко, но с помощью политического лобби бывшего народного депутата Пашинского эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию Укртранснефтепродукт, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру экс-депутата.

По указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний УкрОйлПродукт, но эти деньги были выведены на другие подконтрольные Тищенко предприятия.

Бенефициар всего украинского ВПК: кто такой Сергей Пашинский

Народный депутат Пашинский был избран на выборах в 2006 году. Активно участвовал в событиях революции Достоинства. В марте-июне 2014-го временно возглавлял Администрацию президента, когда и. о. президента был Александр Турчинов. В общем, Пашинский был депутатом ВР с 2006 по 2019 годы.

За свою карьеру он несколько раз попадал в скандалы, в частности его обвиняют в том, что он лоббировал интересы "Укроборонпрома" в парламенте и продвигал закупку и оснащение ВСУ печально известным минометом "Молот", в процессе использования которого случались несчастные случаи.

В интервью "Экономической правде" он заявлял, что является бенефициаром всего украинского ВПК.

"Я бенефициар всего украинского ВПК. Вы можете выйти на наиболее успешные украинские компании и спросить о моей роли в создании тех или иных систем оружия", - заявлял Пашинский.