За Пашинського внесли заставу у понад 272 млн гривень: колишній нардеп вийшов із СІЗО

Колишній депутат Сергій Пашинський вийшов із СІЗО під заставу, яку за нього внесли підприємства Національної асоціації підприємств оборонної промисловості.

Про це Пашинський повідомив у Facebook.

"Тільки що підприємства -члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу", - зазначив він.

Пашинський подякував за таку підтримку, але водночас йому дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу "по фейкових звинуваченнях".

Колишній депутат пообіцяв відпрацювати кожну копійку і добитися повернення коштів.

"Повертаюся до своїх обов’язків. Більше зброї, більше боєприпасів. Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх «розмов»!", - зауважив Пашинський.

Нагадаємо, колишнього депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, 26 лютого відправили під арешт на 2 місяці – до 25 квітня, з можливістю застави у 272,5 млн гривень.

Що відомо про справу Пашинського

12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом їхнім спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів, які були конфісковані у Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, що втік до Росії.

Нагадаємо, у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Курченка, але за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата Пашинського ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству Укртранснафтопродукт, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній УкрОйлПродукт, але ці гроші були виведені на інші підконтрольні Тищенку підприємства.

Бенефіціар всього українського ВПК: хто такий Сергій Пашинський

Народним депутатом Пашинський був обраний на виборах у 2006 році. Брав активну участь у подіях революції Гідності. У березні-червні 2014-го тимчасово очолював Адміністрацію президента, коли в.о. президента був Олександр Турчинов. Загалом, Пашинський був депутатом ВР з 2006-го по 2019 роки.

За свою кар'єру він декілька разів потрапляв у скандали, зокрема, його звинувачують в тому, що він лобіював інтереси "Укроборонпрому" в парламенті і просував закупівлю і оснащення ЗСУ сумнозвісним мінометом "Молот", в процесі використання котрого траплялися нещасні випадки.

У інтерв'ю "Економічній правді" він заявляв, що є бенефіціаром всього українського ВПК.

"Я бенефіціар всього українського ВПК. Ви можете вийти на найбільш успішні компанії українські і запитати про мою роль у створенні тих чи інших систем зброї", - заявляв Пашинський.