НАБУ, СБУ і САП розкрили злочинну схему зі збитками державі в майже 1 млрд грн

Підозру оголошено колишньому народному депутату, його бізнес-партнеру та чотирьом їхнім спільникам. Вони підозрюються у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії.

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Про це йдеться у повідомленнях пресслужб НАБУ і СБУ.

Згідно з повідомленням, 12 лютого 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили злочинну організацію, через діяльність якої впродовж 2014-2018 рр. держава зазнала збитків на суму 967 млн грн.

В чому суть справи

Як повідомляють в СБУ, У 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ. Як встановило слідство, за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

За даними слідства, далі ці нафтопродукти реалізовувались на заправках цієї групи компаній та в інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.

Для створення видимості, що арештовані нафтопродукти передані для потреб Міністерства оборони, держпідприємство здійснило відповідні поставки на комерційній основі, за які Міноборони розрахувалося у повному обсязі. Але МОУ отримало всього 1,6% із т. зв. "нафтопродуктів Курченка". Все решта – це були нафтопродукти закуплені у тієї ж групи компаній, яка, у свою чергу, закуповувала їх у РФ та Білорусі. У цей же час фігуранти реалізували таку ж номенклатуру товару на свою групу компаній за ціною вдвічі дешевше, ніж на Збройні сили.

Ілюстрація: НАБУ

На переконання слідства, колишній нардеп забезпечував політичне прикриття цих оборудок, використовуючи свій вплив та адмінресурс щодо державних підприємств, судових і правоохоронних органів, які були дотичними до конфіскації цих нафтопродуктів.

У 2020 році суд ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію на користь держави вищезгаданих нафтопродуктів та грошових коштів, отриманих від їх реалізації. Однак, за даними слідства, весь обсяг нафтопродуктів та всі виручені від їх реалізації кошти на той час вже були привласнені учасниками злочинної організації, а державний бюджет отримав збитки у розмірі щонайменше 967 млн грн.

Згідно з повідомленням СБУ, підозра була оголошена за статтями 191 та 255 Кримінального кодексу України.

Про підозру наразі повідомили шістьом особам:

колишньому в.п. Глави Адміністрації Президента України, народному депутату України, керівнику одного з комітетів Верховної Ради України, співорганізатору ЗО;

підприємцю, співорганізатору ЗО;

ексдиректору державного підприємства;

ексзаступнику директора державного підприємства;

менеджеру державного підприємства;

керівнику приватного товариства.

Як передає Інтерфакс-Україна, у повідомленнях не називається ім'я колишнього народного депутата, але йдеться про Сергія Пашинського.

Раніше Пашинський повідомив про проведення обшуків у нього вдома співробітниками Служби безпеки України та Національного антикорупційного бюро України.

"Сьогодні вранці СБУ і НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефті", державі", - написав він у фейсбуці.

Крім того, він зазначає, що інформація про підозру є фейком.

Нагадаємо, Пашинський був депутатом Верховної Ради з 2006-го до 2019 року. У березні-червні 2014-го тимчасово очолював Адміністрацію президента, коли в.о. президента був Олександр Турчинов.