Ексдепутата Пашинського відправили у СІЗО з можливістю застави

Колишнього депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у незаконному привласненні та продажі 97 тис. тонн конфіскованих державою нафтопродуктів, відправили під арешт на 2 місяці – до 25 квітня, з можливістю застави у 272,5 млн гривень.

Про це стало відомо із засідання суду.

"Клопотання задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Сергія Пашинського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк дії ухвали про тримання під вартою підозрюваного Пашинського визначити до 25 квітня 2024 року", – зачитала рішення суддя.

Також суддя зазначила, що підозрюваний може вийти на волю, якщо внесе грошову заставу – йдеться про суму у 272,5 млн гривень.

У разі внесення застави підозрюваним суддя поклала на нього низку зобов'язань:

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;

здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;

носити електронний браслет.

Що відомо про справу Пашинського

12 лютого НАБУ, САП та СБУ оголосили підозру колишньому нардепу Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та чотирьом їхнім спільникам за незаконне привласнення нафтопродуктів, які були конфісковані у Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, що втік до Росії.

Нагадаємо, у 2014 році держава конфіскувала майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Курченка, але за допомогою політичного лобі колишнього народного депутата Пашинського ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству Укртранснафтопродукт, щоб наповнити держбюджет. На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.

За вказівкою фігурантів справи посадовці цього держпідприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво заниженими цінами групі компаній УкрОйлПродукт, але ці гроші були виведені на інші підконтрольні Тищенку підприємства.

Хто такий Сергій Пашинський

Народним депутатом Пашинський був обраний на виборах у 2006 році. Брав активну участь у подіях революції Гідності. У березні-червні 2014-го тимчасово очолював Адміністрацію президента, коли в.о. президента був Олександр Турчинов. Загалом, Пашинський був депутатом ВР з 2006-го по 2019 роки.

За свою кар'єру він декілька разів потрапляв у скандали, зокрема, його звинувачують в тому, що він лобіював інтереси "Укроборонпрому" в парламенті і просував закупівлю і оснащення ЗСУ сумнозвісним мінометом "Молот", в процесі використання котрого траплялися нещасні випадки.

У інтерв'ю "Економічній правді" він заявляв, що є бенефіціаром всього українського ВПК.

"Я бенефіціар всього українського ВПК. Ви можете вийти на найбільш успішні компанії українські і запитати про мою роль у створенні тих чи інших систем зброї", - заявляв Пашинський.