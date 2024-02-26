Экс-депутат Пашинский был отправлен в СИЗО с возможностью внесения залога

Бывшего депутата Сергея Пашинского, подозреваемого в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, отправили под арест на 2 месяца – до 25 апреля, с возможностью внесения залога в 272,5 млн гривен.

Об этом стало известно с трансляции заседания суда.

"Ходатайство удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемого Пашинского определить до 25 апреля 2024 года", – зачитала решение судья.

Также судья отметила, что подозреваемый может выйти на свободу, если внесет денежный залог – речь идет о сумме 272,5 млн гривен.

В случае внесения залога подозреваемым судья возложила на него ряд обязательств:

прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда;

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детективу, прокурору и суду об изменении места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по этому делу и свидетелями;

сдать все загранпаспорта на хранение в соответствующий госорган;

носить электронный браслет.

Что известно о деле Пашинского

12 февраля НАБУ, САП и СБУ объявили подозрение бывшему нардепу Сергею Пашинскому, его бизнес-партнеру Сергею Тищенко и четырем их подельникам за незаконное присвоение нефтепродуктов, которые были конфискованы у Сергея Курченко — бежавшего в Россию олигарха времен Януковича.

Напомним, в 2014 году государство конфисковало почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов у структур Курченко, но с помощью политического лобби бывшего народного депутата Пашинского эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию Укртранснефтепродукт, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, подконтрольные бизнес-партнеру эксдепутата.

По указанию фигурантов дела должностные лица этого госпредприятия способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний УкрОйлПродукт, но эти деньги были выведены на другие подконтрольные Тищенко предприятия.

Кто такой Сергей Пашинский

Народный депутат Пашинский был избран на выборах в 2006 году. Активно участвовал в событиях Революции Достоинства. В марте-июне 2014-го временно возглавлял Администрацию президента, когда и. о. президента был Александр Турчинов. В общем, Пашинский был депутатом ВР с 2006 по 2019 годы.

За свою карьеру он несколько раз попадал в скандалы, в частности его обвиняют в том, что он лоббировал интересы "Укроборонпрома" в парламенте и продвигал закупку и оснащение ВСУ печально известным минометом "Молот", в процессе использования которого случались несчастные случаи.

В интервью "Экономической правде" он заявлял, что является бенефициаром всего украинского ВПК.

"Я бенефициар всего украинского ВПК. Вы можете выйти на наиболее успешные украинские компании и спросить о моей роли в создании тех или иных систем оружия", - заявлял Пашинский.