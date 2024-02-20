ВАКС отменил оправдательный приговор экс-заместителю главы "Укрзализныци" по делу о льготных тарифах на грузоперевозки

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 16 февраля рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения на приговор суда от 18 февраля 2022 года, которым трое экс-чиновников АО "Укрзализныця" признаны невиновными в злоупотреблении служебным положением при предоставлении льготных тарифов.

Об этом пишет Rail.insider со ссылкой на информацию ВАКС.

Экс-чиновникам УЗ отменили оправдательный приговор

Отмечается, что по результатам рассмотрения коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора, отменила приговор ВАКС и вынесла новый приговор.

Согласно ему экс-заместителю генерального директора "Укрзализныци" Петру Науменко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев.

Также бывшему начальнику коммерческого управления "Укрзализныци" Юрию Меркулову и заместителю начальника филиала по коммерческим вопросам Центра транспортной логистики "Укрзализныци" Лилии Петренко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Кроме того, обвиняемые лишены права занимать должности на предприятиях, учреждениях и организациях государственной или коммунальной формы собственности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок три года со штрафом в размере 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17000 гривен.

В то же время на основании ст.75 УК Украины обвиняемые освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытательным двухлетним сроком.

Как говорится в судебном решении, гражданский иск по делу удовлетворен и взыскано с обвиняемых в пользу АО "Укрзализныця" более 69 млн грн.

Приговор может быть обжалован в течение трех месяцев непосредственно в Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Суть дела

По версии обвинения, в 2014 году трое должностных лиц УЗ, входивших в состав Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины - коллегиального органа "Укрзализныци" (устанавливает льготные тарифы на осуществление грузовых железнодорожных перевозок), злоупотребляли служебным положением. По законодательству льготные тарифы на грузоперевозки предоставлялись при обязательном выполнении экспедиторскими организациями гарантированного объема перевозок.

В начале 2014 г. при участии обвиняемых Тарифная комиссия приняла решение об установлении льготных тарифов для ряда экспедиторских компаний, которые в дальнейшем обязательств по гарантированному объему перевозок не выполнили, однако льготы от УЗ все равно получили.

В результате таких действий предприятие недополучило 7,3 млн долларов дохода (по состоянию на дату совершения преступления 69 млн грн), что подтверждено двумя выводами судебно-экономической экспертизы.

Дело передали в суд еще в мае 2018 года. В июле 2020 года ВАКС назначил подготовительное заседание по нему.

Антикоррупционный суд оправдал бывшего заместителя генерального директора "Укрзализныци" Петра Науменко, эксдиректора департамента коммерческой работы УЗ Юрия Меркулова и заместителя начальника филиала по коммерческим вопросам Центра транспортной логистики УЗ Лилия Петренко от обвинений в злоупотреблениях. Не соглашаясь с таким решением прокурор САП приговор обжаловал.

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