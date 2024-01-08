СБУ задержала шпиона за военными эшелонами ВСУ, который оказался чиновником "Укрзализныци"

Контрразведка Службы безопасности Украины устроила специальную операцию в Днепре, в результате которой произвела задержание агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что по указанию агрессора шпион собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Также его интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железным сообщением.

"Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения", - отметили в СБУ, добавив, что прежде всего злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме.

Расследование выявило, что фигурант был дистанционно завербован летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию России. Для коммуникации с ФСБ предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяли мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании российской вооруженной агрессии. Фигуранта задержали в квартире его сына в Киеве, где он готовился к бегству в Россию. СБУ не публикует название аграрного холдинга, подозреваемого в сотрудничестве со страной-агрессором РФ.

Еще ранее был задержан бывший чиновник Министерства энергетики и Госкомрезерва, работавший на российскую Федеральную службу безопасности и предлагавший присоединить к России восточные регионы Украины.