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Общество
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СБУ задержала шпиона за военными эшелонами ВСУ, который оказался чиновником "Укрзализныци"

СБУ
Фото: Служба безопасности Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины устроила специальную операцию в Днепре, в результате которой произвела задержание агента ФСБ. Им оказался чиновник одной из узловых станций "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В сообщении говорится, что по указанию агрессора шпион собирал информацию о железнодорожных маршрутах, по которым переправляют военную технику ВСУ. Также его интересовали разведданные о количестве и типе вооружения, которое доставляют железным сообщением.

"Для этого российский агент фиксировал место и время прохождения военных эшелонов, а также пытался узнать их маршрут с остановками и пунктами назначения", - отметили в СБУ, добавив, что прежде всего злоумышленник пытался получить максимум информации о переправке на фронт боевых машин "Брэдли" и танков "Леопард".

Фото 2 — СБУ задержала шпиона за военными эшелонами ВСУ, который оказался чиновником "Укрзализныци"
Фото 3 — СБУ задержала шпиона за военными эшелонами ВСУ, который оказался чиновником "Укрзализныци"
Фото 4 — СБУ задержала шпиона за военными эшелонами ВСУ, который оказался чиновником "Укрзализныци"

По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для подготовки воздушных ударов по железнодорожным объектам региона. Таким образом, захватчики надеялись нарушить логистику поставок вооружения и боеприпасов для ВСУ.

Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили вражеского агента, задокументировали преступные действия и задержали его в собственном доме.

Расследование выявило, что фигурант был дистанционно завербован летом этого года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своей деструктивной активности в прокремлевских телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию России. Для коммуникации с ФСБ предатель использовал анонимный чат в популярном мессенджере.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства подозреваемого изъяли мобильные телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Пока он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании российской вооруженной агрессии. Фигуранта задержали в квартире его сына в Киеве, где он готовился к бегству в Россию. СБУ не публикует название аграрного холдинга, подозреваемого в сотрудничестве со страной-агрессором РФ.

Еще ранее был задержан бывший чиновник Министерства энергетики и Госкомрезерва, работавший на российскую Федеральную службу безопасности и предлагавший присоединить к России восточные регионы Украины.

Автор:
Ольга Колесниченко