СБУ затримала шпигуна за військовими ешелонами ЗСУ, який виявився посадовцем "Укрзалізниці"

Контррозвідка Служби безпеки України влаштувала спеціальну операцію в Дніпрі, в результаті якої провела затримання агента ФСБ. Ним виявися посадовець однієї із вузлових станцій "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У повідомленні йдеться про те, що за вказівкою агресора шпигун збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ. Також його цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

"Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення", - зазначили в СБУ, додавши, що насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин "Бредлі" та танків "Леопард".

СБУ затримала шпигуна за військовими ешелонами ЗСУ СБУ затримала шпигуна за військовими ешелонами ЗСУ СБУ затримала шпигуна за військовими ешелонами ЗСУ

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону. Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні.

Розслідування виявило, що фігурант був дистанційно завербований влітку цього року. У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію Росії. Для комунікації з ФСБ зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за місцем проживання підозрюваного було вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, підозрюваного у фінансуванні російської збройної агресії. Фігуранта затримали у квартирі його сина у Києві, де він готувався до втечі в Росію. СБУ не публікує назву аграрного холдингу, що підозрюється в співпраці з країною-агресором РФ.

Ще раніше було затримано колишнього посадовця Міністерства енергетики та Держкомрезерву, котрий працював на російську Федеральну службу безпеки та пропонував приєднати до Росії східні регіони України.