СБУ задержала экс-чиновника, работавшего на ФСБ и мечтавшего присоединить восточные регионы Украины к РФ

Служба безопасности Украины задержала бывшего должностного лица Министерства энергетики и Госкомрезерва, работавшего на российскую Федеральную службу безопасности и предлагавшего присоединить к России восточные регионы Украины. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности задержала в Киеве агента ФСБ, который проводил информационные диверсии против Украины. Им оказался бывший украинский чиновник, работавший в предыдущие годы в Министерстве топлива и энергетики, Госкомрезерве и Министерстве угольной промышленности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как политический эксперт и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику кремля по отношению к Украине. С тех пор он находился на прямой связи с одним из руководителей 5 службы ФСБ, который координировал его информационно-подрывную деятельность против Украины.

"Также российский агент сотрудничал с террористом Пасечником, которому предоставлял "экспертные" рекомендации по усилению репрессий против украинских патриотов во временно оккупированном Луганске. Кроме того, фигурант публиковал в соцсетях сообщения, в которых предлагал "присоединить" восточные регионы Украины к составу Ростовской" – сказано в сообщении.

Источник: пресс-служба СБУ

Контрразведчики СБУ задокументировали факты преступной деятельности российского агента и задержали его в собственном доме. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила, что документальные материалы, подготовленные фигурантом по заказу ФСБ, направлены против государственной безопасности Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Во время обысков в доме и автомобили предателя изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и документы, подтверждающие его подрывную деятельность в пользу РФ.

Кроме того, у фигуранта обнаружена "награда за взаимодействие" от представителей государства-агрессора, а также запрещенная коммунистическая и прокремлевская символика. На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 21 декабря в известном международном издании Politico вышла статья о ключевых спецоперациях СБУ в 2023 году.