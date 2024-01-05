СБУ задержала в Киеве руководителя крупного агрохолдинга, подозреваемого в сотрудничестве с РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине, подозреваемого в финансировании российской вооруженной агрессии. Фигуранта задержали в квартире его сына в Киеве, где он готовился к бегству в Россию, сообщило ведомство.

По данным следствия, подконтрольная злоумышленнику продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсона и работает в интересах страны-агрессора.

Предприятие коллаборанта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации более 100 тыс. российских рублей "налогов". Эта агрокомпания является одним из ведущих финансовых доноров российского "фонда поддержки участников сво" в Херсонском регионе.

Также СБУ задокументировало, что бизнесмен передал оккупантам складские помещения агропредприятия во временно захваченном Каховском районе Херсона. В настоящее время командование оккупационных группировок РФ использует эти ангары для хранения вооружения, боеприпасов и боевой техники, обстреливающей подконтрольные Украине территории.

"В ходе обысков по месту нахождения задержанного в Киеве изъяты документы, печати, компьютерная техника и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору)", - отмечает Служба.

По ее данным, злоумышленник арестован, ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Задержание агрария-коллаборанта. Фото: СБУ

СБУ не публикует название аграрного холдинга, подозреваемого в сотрудничестве со страной-агрессором РФ.