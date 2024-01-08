Бывшего замминистра обороны разоблачили на еще одной коррупционной схеме

Контрразведчики Службы безопасности совместно с ГБР разоблачили новый эпизод преступной деятельности бывшего замминистра обороны Украины. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, чем растратил более 948 млн бюджетных гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, к сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта – экс- глава Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

"Для реализации преступной схемы в 2022 году ее организаторы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане государства-агрессора", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что экспертиза приобретенных бронежилетов показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное в условиях особого периода, что привело к тяжелым последствиям, совершенное группой лиц);

ч. 5 ст. 191 (расход чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, в условиях военного положения и по предварительному сговору группой осей).

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, что ранее СБУ разоблачила бывшего заместителя министра обороны и экс-главу Департамента госзакупок Минобороны на еще одном эпизоде закупки некачественных бронежилетов для ВСУ. В феврале 2023 года было установлено, что они закупили почти 3 тыс. некачественных бронежилетов более чем на 100 млн грн.

Они оба уже находятся под стражей по подозрению в других коррупционных преступлениях.

Закупки у Минобороны

Отметим, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн государственных средств при закупке зимней военной формы для ВСУ.

Также Государственное бюро расследований сообщило бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставку материальных ресурсов Министерства обороны Богдану Хмельницкому о подозрении в растрате более 250 миллионов гривен государственных средств, выделенных на закупку бронежилетов.

Экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение по той же статье 114-1 за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции. В свою очередь указано, что эксчельник департамента находится под стражей по материалам СБУ еще с февраля текущего года.

Отметим, что перед этим Шаповалова уволили с должности после проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.