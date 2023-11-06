Экс-замминистра обороны получил подозрение в растрате почти 1 млрд грн

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины в растрате почти 1 млрд грн государственных средств при закупке зимней военной формы для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении указано, что СБУ собрали доказательства преступной деятельности бывшего замминистра обороны, исполнявшего обязанности на этом посту в течение периода с 2021 по 2023 годы. Скорее всего, речь идет о Вячеславе Шаповалове.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и другим военным формированиям).

Согласно материалам дела, в 2022 году этот экс-чиновник, совместно со своими подчиненными, совершил закупку военной одежды низкого качества у частной компании на сумму почти 1 миллиард гривен.

После тщательного следственного обследования установлено, что закупленная военная форма непригодна для использования в Вооруженных Силах Украины, особенно в условиях активных боевых действий и в холодный период года.

В СБУ добавляют, что по таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику - бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок Министерства обороны.

Закупки у Минобороны: дело Вячеслава Шаповалова

Напомним, несколько дней назад, Государственное бюро расследований сообщило бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Министерства обороны Богдану Хмельницкому о подозрении в растрате более 250 миллионов гривен государственных средств, выделенных на закупку. .

Экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение по той же статье 114-1 за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции. В свою очередь указано, что эксчельник департамента находится под стражей по материалам СБУ еще с февраля текущего года.

Отметим, что перед этим Шаповалова уволили с должности после проверки информации о растрате средств, выделенных на питание военных.