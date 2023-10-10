Ексзаступник міністра оборони Шаповалов отримав ще одну підозру - через закупівлю бронежилетів

Державне бюро розслідувань повідомило колишнім заступнику міністра оборони В’ячеславу Шаповалову та виконувачу обов'язків директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони Богдану Хмельницькому про підозру в розтраті понад 250 мільйонів гривень державних коштів, виділених на закупівлю бронежилетів.

Як зазначають у ДБР та Офісі генерального прокурора, це ще один епізод викритих незаконних оборудок експосадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 мільярда гривень. За даними слідства, чиновники, що відповідали за тилове забезпечення Збройних сил України, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. Зазначається, що чиновники змушували підлеглих приймати неякісну продукцію на військові склади. У результаті ЗСУ отримали бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Згідно висновків експертиз, ця амуніція не відповідає вимогам IV класу бронежилетів і не може належним чином захистити українських військовослужбовців. Більш того, експосадовці не тільки проігнорували необхідність належного контролю за якістю продукції, а й закуповували її за завищеними цінами.

Наразі їм інкриміновано розтрату коштів шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу). Підозрювані перебувають під вартою.

Нагадаємо, що на початку лютого ексзаступнику міністра було повідомлено про підозру у перешкоджанні діяльності військових (частина 1 статті 114-1 КК). Йдеться про лобіювання ним укладення договорів про постачання також неякісної амуніції для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Зазначимо, що перед цим Шаповалова звільнили з посади після перевірки інформації щодо розтрати коштів, виділених на харчування військових. Втім, вже тоді зазначалося, що він сприяв укладенню договорів про постачання не тільки харчів для військових за завищеними цінами, а й бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб ЗСУ низької якості на загальну суму понад 1 мільярд гривень.