Руководитель одного из управлений Минобороны задержали на хищении 1,5 млрд грн на закупки снарядов

Служба безопасности во взаимодействии с Министерством обороны Украины ликвидировала попытку группы должностных лиц провести закупку боеприпасов для ВСУ по заведомо завышенным ценам почти на 1,5 млрд грн и в обход антикоррупционных предохранителей.

Об этом сообщает СБУ.

Кроме того, злоумышленники пытались завысить цену боеприпасов, которые уже и так были законтрактованы Министерством до этого по рыночным ценам.

В результате был задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке, а другие работники министерства, которые были присоединены к этому контракту, пройдут тест на полиграфе.

Согласно результатам следствия, в декабре прошлого года начальник главного управления организации производства боеприпасов и строительства сооружений специального назначения подписал соглашение о поставке боеприпасов с госпредприятием "Прогресс на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников без согласования Департамента внутреннего аудита, но бюджетные средства не были перечислены на счета спецэкспортера.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны позже заключило новый контракт на поставку тех же артснарядов от того же производителя, но без участия посредников. Это значительно сократило сроки поставки продукции и снизило ее стоимость.

Не соблюдая условия нового контракта, он безосновательно продлил действие предварительного соглашения и в декабре этого года перечислил компании почти 1,5 млрд. грн. Эта сумма превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем на 30%.

Службой внутреннего аудита Минобороны было установлено, что об этом стало известно 16 декабря. Было немедленно начато аудиторское исследование, предварительно подтвердившее все признаки нарушения.

Руководство предприятия "Прогресс" и начальник управления, который и подписывал соглашение от имени Министерства обороны, было немедленно отстранено от исполнения обязанностей. Главный фигурант расследования задержан.

Министерство обороны проводит меры по возвращению в бюджет Украины присвоенных почти 1,5 млрд. грн.

В ходе обысков в служебных помещениях предприятия и главного управления обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, планируется сообщить должностному лицу о подозрении.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.