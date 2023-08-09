Чиновника Минобороны подозревают в хищении почти 16 млн грн

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР задокументировала преступную деятельность заместителя директора Департамента финансов Министерства обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что чиновник безосновательно предоставил разрешение командованию одной из воинских частей винницкого гарнизона на перечисление местной фирме почти 16 млн бюджетных грн.

"Установлено, что это была сумма авансового платежа коммерсантам, которые согласно заключенному договору должны были построить объездную дорогу с инженерными укреплениями вокруг военной базы. Однако подрядчики не проводили никаких строительных работ, предусмотренных подписанным документом, а полученные государственные деньги вывели в тень и разворовали", - отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств заместителю директора Департамента Минобороны поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

"Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Чиновнику грозит до 7 лет лишения свободы", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению бюджетных денег.

Ранее СБУ задержала чиновников одесского военного квартирно-эксплуатационного управления, которые регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, ремонтировавших казармы для мобилизованных в Одесской области.