Суд арестовал военкома, заставлявшего солдат строить ему дом

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в 800 тысяч гривен для начальника одного из отделов Ужгородского районного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, 2 августа объявившее о разоблачении мужчины. Накануне этого на месте строительства имения военкома, а также в его актуальном жилище и рабочем кабинете работники ГБР провели ряд обысков.

В частности, на строительстве были обнаружены трое солдат, выполнявших строительные работы. Они дали показания следствию. Оказалось, что по приказу военкома они вместо службы проводили строительные работы еще с начала марта нынешнего года.

Сам военком получил подозрение в превышении служебных полномочий военным должностным лицом в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса). От работы его отстранили.

Кампания по разоблачению преступлений в ТЦК

Напомним, что в Украине в последние дни продолжается кампания по разоблачению злоупотреблений в ТЦК и СП. В частности, был задержан руководитель Донецкого областного военкомата, который во время руководства Запорожским областным ТЦК оформил приближенным подчиненным безосновательные выплаты на 1 миллион гривен, а также устраивал на работу в военкомат представителей местного криминалитета.

Кроме того, прошел обыск у руководителя Днепропетровского областного ТЦК: оказалось, что он приобрел во время войны имущества на 350 тысяч долларов. Ему инкриминируют незаконное обогащение. Также был разоблачен работник Миргородского ТЦК, который за взятки изготовлял документы, разрешающие выезд из Украины.

Ранее в Ровно арестовали областного военкома Сергея Луцюка, избившего другого военного битой, заставляя становиться на колени и вымаливать извинения. Уже 7 августа ГБР сообщило о подозрении районному военкому из Полтавской области, который жестоко избил своего подчиненного, причем вместе с двумя подчиненными последнего.