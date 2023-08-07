На Полтавщине военком избил подчиненного: теперь ему грозит до 12 лет заключения

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Он вместе с двумя другими военными жестоко избил подчиненного.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Установлено, что руководитель районного ТЦК испытывал личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтах ситуации, которые были в коллективе. Поэтому, чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу".

По информации ГБР, чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был пострадавший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали по телефону на разговор.

"Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов пришли в туловище и голову. Избиение продолжалось даже когда он лежал на земле. Пострадавший на время потерял сознание, а когда военные уехали, едва смог зайти в свою квартиру", - говорится в сообщении.

В больнице военному диагностировать многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, ушибленную рваную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозе или насилии в отношении начальника (ч. 5 ст. 426-1 и ч. 4 ст. 405).

Военкому и еще одному участнику избиения сообщили о подозрении. Фото: пресс-служба ГБР

Решается вопрос о сообщении о подозрении третьему участнику избиения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью. Позже его уволили.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавших возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК. Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.