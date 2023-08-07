Суд заарештував воєнкома, який змушував солдатів будувати йому маєток

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу в 800 тисяч гривень для начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, що 2 серпня оголосило про викриття чоловіка. Напередодні цього на місці будівництва маєтку воєнкома, а також у його актуальному помешканні та робочому кабінеті працівники ДБР провели низку обшуків.

Зокрема, на будівництві були виявлені троє солдатів, які виконували будівельні роботи. Вони дали показання слідству. Виявилося, що за наказом воєнкома вони замість служби проводили будівельні роботи ще з початку березня нинішнього року.

Сам воєнком отримав підозру в перевищенні службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (частина 5 статті 426-1 Кримінального кодексу). Від роботи його відсторонили.

Кампанія з викриття злочинів у ТЦК

Нагадаємо, що в Україні останніми днями триває кампанія з викриття зловживань у ТЦК і СП. Зокрема, було затримано керівника Донецького обласного воєнкомату, який у час керівництва Запорізьким обласним ТЦК оформив наближеним підлеглим безпідставні виплати на 1 мільйон гривень, а також влаштовував на роботу до воєнкомату представників місцевого криміналітету.

Крім того, відбувся обшук у керівника Дніпропетровського обласного ТЦК: виявилося, що він придбав під час війни майна на 350 тисяч доларів. Йому інкримінують незаконне збагачення. Також було викрито працівника Миргородського ТЦК, який за хабарі виготовляв документи, що дозволяли виїзд з України.

Раніше у Рівному арештували обласного воєнкома Сергія Луцюка, який побив іншого військового битою, змушуючи ставати навколішки та вимолювати пробачення. Вже 7 серпня ДБР повідомило про підозру районному воєнкому з Полтавщини, який жорстоко побив свого підлеглого, причому разом з двома підлеглими останнього.