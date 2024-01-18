ГБР задержало бизнесмена Мазепу при попытке выехать из Украины, в офисе Concorde Capital - обыск

Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа задержан сегодня в 15:00 во время прохождения украино-польской границы. ГБР производит обыск в офисе компании.

Об этом сообщает NV Бизнес со ссылкой на три источника – владельцев трех крупных компаний.

Бизнесмен и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа не смог уехать за границу - его задержали на КПП "Медика-Шегини" сегодня в 15:00.

По информации источников, в настоящее время Государственное бюро расследований проводит обыски в офисе компании. Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

Кроме этого, Concorde Capital вкладывает средства в известную медицинскую сеть "Добробут" и загородный комплекс под Киевом Shelest, а также другие бизнесы в области строительства и добычи.

Напомним, в ноябре 2023 года ГБР при оперативном сопровождении департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачило и задержало ряд участников преступной организации, которые противоправно завладели в 2021 году 5 га земли, на которых расположены гидротехнические сооружения критической инфраструктуры - Киевской гидроэлектростанции.

Правоохранители отметили, что речь идет о землях водного фонда вдоль дамбы Киевского водохранилища между селами Хотяновка и Лебедевка в левобережной части Вышгородского района.

Согласно сообщению, в преступную организацию входило почти 20 человек, действовавших в интересах нескольких застройщиков. Среди фигурантов – известные инвесторы в сфере строительства элитного жилья, их помощники, юристы, архитекторы, землеустроители, другие квалифицированные специалисты и представители госорганов.

Отмечается, что в течение 2020-2021 годов организаторы и участники схемы завладели землями госсобственности оценочной стоимостью более 15 миллионов гривен, которая считается и суммой нанесенного государству ущерба. На этой территории было построено несколько коттеджных городков.

Реализации преступной схемы способствовали действия должностных лиц Киевского областного управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, которые превысили свои служебные полномочия при принятии решений по выделению земельных участков.