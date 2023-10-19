Тигипко еще в прошлом году продал "Кузню на Рыбальском" инвесткомпании Concorde Capital - СМИ

Владелец группы ТАС Сергей Тигипко продал завод "Кузня на Рыболовном" в Киеве инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, сообщает со ссылкой на самого Тигипко "Европейская правда".

По данным издания, компания Agimant Limited Тигипко продала предприятие со всем имуществом и недвижимостью еще почти год назад, в конце 2022 года. Причину продажи актива сам бывший вице-премьер не объяснил. Мазепа же в письменном комментарии сообщил, что инициатива в сделке была обоюдной.

"Они были готовы продать, а мы были готовы купить. Мы увидели привлекательность девелопмента участков проекта и были уверены в заинтересованности инвесторов. Наш оптимизм в этом проекте базируется на безоговорочной вере в победу Украины", – заявил Мазепа.

Сумму сделки инвестбанкир не разглашает, ссылаясь на ее конфиденциальность, однако отметил, что активы, включенные в соглашение, были существенно обременены долгами компании Тигипко, которой в свое время была продана "Кузня", - Ewins Limited, а также принадлежащих ей компаний.

"Однако из материалов из судебного реестра ЭП узнала, что Тигипко успел до этого уплатить фондам Порошенко и Кононенко авансовые платежи в размере 7,9 и 2,1 миллиона долларов соответственно. Поэтому есть вероятность, что Мазепа не рассчитывался с Тигипко или уплатил небольшую сумму и взял на себя обязательства перед Порошенко и Кононенко", - пишет издание.

Отмечается, что Тигипко договаривался с бывшими собственниками полностью рассчитаться за предприятие до ноября 2025 года, но были внесены только эти авансовые платежи. Согласно же контракту, экс-владельцы могли и досрочно потребовать уплату основной суммы.

В ноябре-декабре 2022 года фонды Порошенко и Кононенко такой возможностью воспользовались, попросив компанию Тигипко перевести им 227,9 и 62 миллиона долларов соответственно. Однако ни новый собственник, ни его поручитель выполнить такое требование не смогли, и Хозяйственный суд Киева открыл дело о банкротстве "Кузни".

По словам владельца Concorde Capital, сразу после покупки "Кузни" компания рассчитывала привлечь стратегического инвестора и перепродать акции общества, но "сейчас ситуация изменилась", поэтому там не исключают участия в совместном инвестировании в этот актив.

Помехой же амбициозным планам по застройке территории завода стоят судебные процессы по банкротству "Кузни на Рыбальсклм", в частности ее пытаются признать банкротом и "властные структуры".

Как указывает издание, у "Кузни", в частности, есть текущие долги перед госкомпанией "Укрспецэкспорт", Государственной налоговой службой, "ДТЭК Киевские электросети", николаевской компанией "Нептун-электро ЛС", а также зарплатные долги.

Впрочем, Мазепа выразил уверенность, что судебные споры завершатся для Concorde успешно. По его словам, компания уже разрабатывает концепции нового девелоперского проекта с западными архитектурными агентствами.

Судьба "Кузни на Рыбальском"

"Кузня на Рыболовном" – одно из старейших предприятий Киева. Оно было основано в 1862 году как механический завод со сталелитейным производством, в 1928 году перепрофилировано в судостроительное.

В 1995 году 73,9% акций судозавода приватизировал недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм эссетс капитал" Петра Порошенко, еще 20,1% - закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд "Вик" Игоря Кононенко.

В последние годы "Кузня" выполняла лишь отдельные заказы для оборонной отрасли и частных заказчиков. Многие помещения на участке площадью более 40 га сдавались в аренду или не использовались.

В 2018 году, за полгода до президентских выборов, Порошенко и Кононенко продали за 300 миллионов долларов завод группе ТАС бывшего вице-премьера Тигипко, который тогда был кандидатом в президенты.

Тигипко планировал построить на земельном участке завода на Рыбальском полуострове жилой массив и крупный торгово-офисный центр. Девелопером проекта выступала компания City One Development Валерия Кодецкого.

Комплекс, получивший название Lipki Island City Resort, должен был состоять из 36 домов высотой до 30 этажей на более 6 тысяч квартир и 15,4 тысячи жителей, однако строиться так и не начал.