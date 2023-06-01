Мазепа рассказал о давлении на бизнес и суд со стороны ЦПК

Владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа ответил на упреки Виталия Шабунина, отрицая свою причастность к якобы "спасению российского олигарха Дерипаски".

Компания Strabag является одним из крупнейших строительных подрядчиков для западноевропейских правительств и муниципалитетов, а не игрушкой российского олигарха Олега Дерипаски, а упреки Виталия Шабунина, опубликованные им недавно относительно компании Concorde Capital и ее партнеров, не содержат реальной основы. Об этом бизнесмен Игорь Мазепа написал на своей странице в сети Фейсбук.

"Дерипаска у нас настолько популярен олигарх, что привяжи его к любой новости, и получишь целую сумку хайпа. Вот и господин Vitaliy Shabunin не удержался от своей минутки славы, еще и меня вспомнил, как "спасителя Дерипаски". Самому не смешно? Оказывается, я обогатил российского олигарха", - пишет Игорь Мазепа.

По его словам, австрийский холдинг Strabag не является игрушкой Дерипаски. "Российский олигарх там всего-навсего третий по размеру акционер. Это вообще австрийский семейный бизнес, а все эти российские олигархи и глобальные фонды там просто миноритарии. Более того, после наложения на него санкций, Дерипаска потерял даже теоретическую возможность влиять на что-либо в этой компании", – говорит бизнесмен. Он добавляет: соглашение о покупке карьеров было заключено исключительно с компанией Strabag, и ни один российский олигарх рядом со сторонами сделки не стоял.

"Strabag получила от продажи украинских карьеров 0,00075 миллиардов долларов в 2021 году. С выручкой холдинга 18 миллиардов долларов за тот год он за полчаса своей деятельности зарабатывает больше, чем от нашего соглашения. Единственный вариант, как Дерипаска мог "обогатиться" на нашем соглашении – это получить дивиденды от Strabag. То есть в июле 2022 года получить дивиденды Strabag по результатам деятельности холдинга в 2021 году", - пишет Игорь Мазепа.

Согласно его подсчетам, теоретически Дерипаска мог обогатиться из-за дивидендов от продаж компанией Strabag украинских карьеров. "Итак, продажа этих карьеров принесла австрийцам аж 0,004% годовой выручки. Дивиденды, которые мог получить Дерипаска от Strabag (спойлер: он их не получил), составляют 1,22 млн евро. Доля наших карьеров в этой сумме составляет 0,004 %, или аж 51 евро. Это значит, мы могли обогатить российского олигарха, состояние которого оценивают в 1,7 миллиарда долларов, на бутылку не самого дорогого виски", - заявил Игорь Мазепа.

Бизнесмен уверенно объяснил, что вообще в прошлом году Дерипаска не получил дивидендов от Strabag. Потому что решением австрийского холдинга подсанкционный олигарх был лишен такой привилегии.

"Итак, уважаемые борцы с коррупцией, сенсация отменяется. Ну и напоследок: если кто не знает, то Strabag является одним из крупнейших строительных подрядчиков для западноевропейских правительств и муниципалитетов. Другими словами, эта компания легко проходит compliance у придирчивых европейских чиновников. Очень жаль, что у украинского Центра Противодействия Коррупции они не могут пройти кастинг. Но надеюсь, это исправится", – говорит Игорь Мазепа.

Напомним, недавно Виталий Шабунин заявил, что STRABAG SE за несколько месяцев до полномасштабного вторжения продала два украинских карьера оффшорке Samsta Limited, а среди бенефициаров соглашения Шабунин назвал украинского бизнесмена Игоря Мазепу.