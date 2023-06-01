Мазепа розповів про тиск на бізнес та суд з боку з ЦПК

Власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа відповів на закиди Віталія Шабуніна, заперечивши свою причетність до нібито "рятування російського олігарха Дерипаски".

Компанія Strabag є одним із найбільших будівельних підрядників для західноєвропейських урядів та муніципалітетів, а не іграшкою російського олігарха Олега Дерипаски, а закиди Віталія Шабуніна, опубліковані ним нещодавно стосовно компанії Concorde Capital та її партнерів, не містять під собою реального підґрунтя. Про це бізнесмен Ігор Мазепа написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук.

"Дерипаска у нас настільки популярний олігарх, що прив’яжи його до будь-якої новини, і отримаєш цілу торбу хайпу. От і пан Vitaliy Shabunin не втримався від своєї хвилинки слави, ще й мене згадав, як "рятівника Дерипаски". Самому не смішно? Виявляється, я збагатив російського олігарха", - пише Ігор Мазепа.

За його словами, австрійський холдинг Strabag не є іграшкою Дерипаски. "Російський олігарх там усього лише третій за розміром акціонер. Це взагалі австрійський сімейний бізнес, а усі ці російські олігархи та глобальні фонди там просто міноритарії. Більш того, після накладання на нього санкцій, Дерипаска втратив навіть теоретичну можливість впливати на будь-що в цій компанії", - каже бізнесмен. Він додає: угода про купівлю кар’єрів була укладена виключно з компанією Strabag, і жоден російський олігарх поряд із сторонами угоди не стояв.

"Strabag отримала від продажу українських кар’єрів 0,00075 мільярдів доларів у 2021 році. З виручкою холдингу 18 мільярдів доларів за той рік, він за півгодини своєї діяльності заробляє більше, ніж від нашої угоди. Єдиний варіант, як Дерипаска міг "збагатитися" на нашій угоді – це отримати дивіденди від Strabag. Тобто, у липні 2022 року отримати дивіденди Strabag за результатами діяльності холдингу в 2021 році", - пише Ігор Мазепа.

Згідно з його підрахунками, теоретично Дерипаска міг збагатитися через дивіденди від продажу компанією Strabag українських кар’єрів. "Отже, продаж цих кар’єрів приніс австрійцям аж 0,004% річної виручки. Дивіденди, які міг отримати Дерипаска від Strabag (спойлер: він їх не отримав), складають 1,22 млн євро. Частка наших кар’єрів у цій сумі складає 0,004%, або аж 51 євро. То виходить, ми могли збагатити російського олігарха, статок якого оцінюють в 1,7 мільярди доларів, на пляшку не найдорожчого віскі", - заявив Ігор Мазепа.

Бізнесмен впевнено пояснив, що взагалі минулого року Дерипаска не отримав дивідендів від Strabag. Тому що рішенням австрійського холдингу підсанкційний олігарх був позбавлений такого привілею.

"Отже, шановні борці з корупцією, сенсація відміняється. Ну і насамкінець: якщо хто не знає, то Strabag є одним із найбільших будівельних підрядників для західноєвропейських урядів та муніципалітетів. Іншими словами, ця компанія легко проходить compliance у прискіпливих європейських чиновників. Дуже жаль, що в українського Центр Протидії Корупції вони не можуть пройти кастинг. Але сподіваюся, це виправиться", - каже Ігор Мазепа.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Шабунін заявив, що STRABAG SE за кілька місяців до повномасштабного вторгнення продала два українські кар’єри офшорці Samsta Limited, а серед бенефіціарів угоди Шабунін назвав українського бізнесмена Ігоря Мазепу.