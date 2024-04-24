Офіс генпрокурора закрив 19% справ проти бізнесу після аудиту

Офіс генерального прокурора України провів аудит кримінальних проваджень, порушених проти бізнесу. Як повідомив заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький під час зустрічі з бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена, після перевірок було закрито близько 19% справ, передає Forbes.

Загалом у ході аудиту було виявлено 6471 відкритих проти бізнесу справ, йдеться у звіті Офісу генпрокурора. Зазначається, що найбільше проваджень розпочала Національна поліція – 4109 (64%). Водночас, Бюро економічної безпеки (БЕБ) порушило 1757 справ (27%), Державне бюро розслідувань (ДБР) – 344 (5%), Служба безпеки України (СБУ) – 261 (4%).

Повідомляється, що закрито вже 1218 справ проти бізнесу, до того ж робота з аудиту триває. За словами Висоцького, протягом січня-лютого було скасовано 163 арешти. Найбільше скасованих арештів у ДБР – 88 (майже 55%). На другому місці Нацполіція – 45 арештів (28%), на третьому СБУ – 17 (10%), на четвертому місці БЕБ – 13 (8%).

Нагадаємо, що про початок аудиту кримінальних проваджень, які стосуються економічної сфери, стало відомо 7 лютого. Дмитро Вербицький доручив керівникам обласних прокуратур провести перевірку всіх кримінальних проваджень, у яких фігурують представники бізнесу, а також проаналізувати вжиття обмежувальних заходів та ухвалити остаточні правові рішення.

Бізнес скаржиться на тиск

Нагадаємо також, що 22 січня представники бізнесу і влади провели зустріч щодо тиску на бізнес, каталізатором якої став арешт інвестиційного банкіра Ігоря Мазепи. На зустрічі прозвучало багато пропозицій щодо зміни законодавства аж до радикальних кроків, “на які здатен доведений до відчаю бізнес”. Зазначається, що бізнесмени вимагали ініціювання законопроєкту, згідно з яким усі правоохоронні органи, окрім БЕБ, позбавляються права розслідувати економічні злочини.

Уже наступного дня, 23 січня, президент Володимир Зеленський повідомив про ухвалення тримісячного мораторію на “маски-шоу” (проведення процесуальних дій, які можуть призвести до блокування діяльності підприємств), створення Ради з підтримки підприємництва і зміни до закону про БЕБ для “обмеження тиску на легальний бізнес”.

11 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні оновлений урядовий законопроєкт №10439 щодо вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки. Бізнес-асоціації проаналізували документ та зазначили, що він досі потребує доопрацювання. На думку підприємців, найкритичнішою з неврахованих пропозицій є склад конкурсних комісій для переатестації кадрів та механізм їх проведення.

Крім того, у квітні активісти закликали президента Зеленського продовжити тримісячний мораторій на обшуки бізнесу, ухвалений наприкінці січня. Громадський рух "Маніфест 42", створений для захисту бізнесу від тиску силових структур, також закликав Раду із підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові України ("Рада семи") розпочати розгляд обґрунтованості найбільш резонансних кримінальних справ, що мають ознаки корупційного тиску на бізнес і факти порушення конституційного права на підприємницьку діяльність.

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