Офис генпрокурора закрыл 19% дел против бизнеса после аудита

Офис генерального прокурора Украины провел аудит уголовных производств, возбужденных против бизнеса. Как сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий во время встречи с бизнесом и Советом бизнес-омбудсмена, после проверок закрыто около 19% дел, передает Forbes.

В ходе аудита было выявлено 6471 открытых против бизнеса дел, говорится в отчете Офиса генпрокурора. Отмечается, что наибольшее производство начала Национальная полиция – 4109 (64%). В то же время Бюро экономической безопасности (БЭБ) возбудило 1757 дел (27%), Государственное бюро расследований (ГБР) – 344 (5%), Служба безопасности Украины (СБУ) – 261 (4%).

Сообщается, что уже закрыто 1218 дел против бизнеса, к тому же работа по аудиту продолжается. По словам Высоцкого, в течение января-февраля было отменено 163 ареста. Больше всего отмененных арестов в ДБР – 88 (почти 55%). На втором месте Нацполиция – 45 арестов (28%), третьем СБУ – 17 (10%), четвертом месте БЭБ – 13 (8%).

Напомним, что о начале аудита уголовных производств, касающихся экономической сферы, стало известно 7 февраля. Дмитрий Вербицкий поручил руководителям областных прокуратур провести проверку всех уголовных производств, в которых фигурируют представители бизнеса, а также проанализировать принятие ограничительных мер и принять окончательные правовые решения.

Бизнес жалуется на давление

Напомним также, что 22 января представители бизнеса и властей провели встречу касательно давления на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен доведенный до отчаяния бизнес". Отмечается, что бизнесмены требовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.

Уже на следующий день, 23 января, президент Владимир Зеленский сообщил о принятии трехмесячного моратория на "маски-шоу" (проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий), создании Совета по поддержке предпринимательства и изменении закона о БЭБ для "ограничения давления на легальный бизнес”.

11 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении обновленный правительственный законопроект №10439 по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности. Бизнес-ассоциации проанализировали документ и отметили, что он до сих пор нуждается в доработке. По мнению предпринимателей, самым критическим из неучтенных предложений является состав конкурсных комиссий для переаттестации кадров и механизм ее проведения.

Кроме того, в апреле активисты призвали президента Зеленского продлить трехмесячный мораторий на обыски бизнеса, принятый в конце января. Общественное движение "Манифест 42", созданное для защиты бизнеса от давления силовых структур, также призвал Совет по поддержке предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины ("Совет семи") начать рассмотрение обоснованности наиболее резонансных уголовных дел, имеющих признаки коррупционного давления на бизнес и факты нарушения конституционного права на предпринимательскую деятельность.

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