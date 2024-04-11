Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о псевдореформе БЭБ

Верховная Рада 11 апреля приняла в первом чтении законопроект №10439 по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности, который из-за несоответствия требованиям международных партнеров, общественности и бизнеса ранее отправили на доработку.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за соответствующее решение проголосовали 264 народных избранника.

"Из хорошего. Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников и обязательная переаттестация. На этом все", - написал нардеп.

Он добавил, что ко второму чтению должны быть учтены замечания бизнеса, МВФ и G7:

один, а не два кандидата на должность руководителя БЭБ

подробная прописанная переаттестация

подробно прописана процедура отбора.

Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не поддержали правительственный законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Представители общественности и бизнеса, а также послы стран G7 раскритиковали документ как лишь имитирующий реформу БЭБ. Поэтому его отправили в Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике на доработку.

Новая редакция законопроекта предусматривает:

отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;

первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией после завершения первого и третьего года в должности директора БЭБ, назначенного в порядке, предусмотренном настоящим Законом);

доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать двенадцати месяцев со дня назначения на должность директора Бюро экономической безопасности Украины в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

директор БЭБ, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим Законом, формирует новую дисциплинарную комиссию.

Бизнес настаивает на проведении реальной реформы БЭБ

Европейская Бизнес Ассоциация не поддержала правительственный законопроект №10440. Сообщество неоднократно подчеркивало – сейчас страна крайне нуждается в реальном реформировании БЭБ.

"Важно обеспечить создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не управляемость со стороны сомнительных кураторов и давление чисто на прозрачный бизнес", - подчеркивают в ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, бизнес требует перезагрузки БЭБ.

"Важно, чтобы в конкурсные комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации ( чтобы добродетельные работники (бывшие налоговые милиционеры)) но не имели возможности попасть в обновленный орган . Важно, чтобы реформированное Бюро имело сугубо аналитические функции, и только эта структура (после реформирования, изменения принципов и подходов работы) занималась расследованиями экономических​ преступлений .​ Кроме того, важно, чтобы эта структура эффективно выполняла аналитическую функцию для расследования экономических преступлений", – отмечают в ЕБА.

Там обратились в профильный Комитет ВРУ с призывом поддержать альтернативный законопроект – №10439-2 – который рекомендовали и международные эксперты, в частности G7 , эксперты и представители бизнеса.

Послы стран G7 направили письмо с предупреждением

Тем временем послы стран G7 направили письмо главе ВР Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа БЭБ предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добродетели других сотрудников органа, передает "Экономическая правда".

Они напомнили, что согласно отчету Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года Украина должна "ввести законодательство, которое позволит провести конкурентный, прозрачный отбор нового руководителя и других сотрудников бюро, включая надежную проверку их добродетели".

Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. Для выполнения этих требований, по словам послов, реформа БЭБ должна включать в себя следующие элементы:

Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добродетели;

проведение независимого аудита деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора;

Исключение возможности увольнения председателя БЭБ Кабинетом министров, в то же время оставить такую возможность по выводам независимой оценки;

Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

Также послы подчеркнули, что принятие любого законопроекта без вышеуказанных элементов будет оказывать негативное влияние на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции.

Напомним, представленные правительством законопроекты о реформировании БЭБ ранее уже критиковал Железняк. По его мнению, законопроект №10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркнул Железняк.

Он добавил, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

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