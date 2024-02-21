Власть снова игнорирует бизнес и пытается протянуть законопроекты о фейковой "перезагрузке" БЭБ

Вместо обещанной бизнесу реформы Бюро экономической безопасности с целью повышения эффективности его работы и нивелирования коррупционных рисков в работе данного государственного органа, на которого возлагают функции борьбы с экономической преступностью и контрабандой, власть проталкивает срочное голосование в Верховной Раде за правительственный законопроект о фейковой "перезагрузке" БЭБ №10439.

Бизнес настаивает на проведении реальной реформы БЭБ

Как сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, 21 февраля на рассмотрение профильного Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должен быть вынесен на рассмотрение ряд законопроектов по реформированию БЭБ – для дальнейшего рассмотрения в сессионном зале ВРУ того, который будет поддержан Комитетом.

На прошлой неделе в Верховной Раде был зарегистрирован альтернативный законопроект №10439-2 по реформированию Бюро экономической безопасности Украины.

ЕБА поддерживает данный документ как учитывающий предложения и комментарии бизнеса в контексте реформирования БЭБ.

В частности, сообщество акцентировало, что отбор на должность председателя и на ключевые должности БЭБ должно осуществляться на конкурсной основе . В крайне важное и первоочередное избрание на конкурсной эффективного руководителя БЭБ , который, собственно , и будет дальше формировать команду .

При этом, по мнению бизнеса, важно чтобы конкурсы проводились Конкурсной комиссией с иностранными экспертами аналогично НАБУ ( Национальное антикоррупционное бюро Украины ). Кроме того, процедура переаттестации старых работников должна быть четко регламентирована и таким образом, чтобы недобродетели (бывшие налоговые милиционеры) не имели возможности пройти переаттестацию.

"В то же время, после обновления должностного состава БЭБ на конкурсной основе все уголовные производства в экономической сфере должны быть переданы в БЭБ (ведь теперь ими могут заниматься все другие правоохранительные органы). В то же время именно аналитическая работа должна стать движущей силой развития борьбы с экономической преступностью в Украине и дать возможность выявлять уголовные правонарушения на ранних стадиях и предотвращать их, и тому подобное", - отмечают в ЕБА.

Там искренне надеются, что голос бизнеса будет услышан и поддержан законопроект №10439-2, который действительно сможет реально провести реформирование БЭБ, обеспечив создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не подконтрольность и давление чисто на прозрачный бизнес.

Власти проигнорировали бизнес

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в Комитете правоохранительной деятельности ВРУ поддержал «никакой» законопроект КМУ "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины" № 10440, против которого выступил бизнес.

"Ну, уважаемый бизнес, помните вы просили изменения в УПК за защиту бизнеса? Так вот, вас тоже послали. Все альтернативные законопроекты не поддержали. Вот "выполнили" еще одно обещание бизнеса от президента", - подчеркнул Железняк.

Он добавил, что комитет также 21 февраля рассмотрит законопроект №10439 "О Бюро экономической безопасности Украины".

"Большое ничего": законопроект о том, как НЕ перезагрузить БЕБ

Поданные правительством законопроекты о БЭБ ранее уже раскритиковал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он отметил, что законопроекты о том, как "НЕ перезагрузить БЭБ и сохранить влияние Офиса президента".

Что не так с законопроектами:

По мнению Железняка, законопроект № 10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркивает Железняк.

Он добавляет, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.

Железняк также на слайдах сделал сравнение между тем, что нужно и что предлагают.

"Думаю, что это отличный пример, как в очередной раз некоторые представители Офиса президента подставили президента и его обещания бизнесу (изложенные в решении СНБО). Вот вам и реальная политическая воля, то есть ее отсутствие", - подчеркивает нардеп.

Он добавил, что депутаты подготовили альтернативную версию, которая позволит реально перезагрузить БЭБ, а не сделать очередную профанацию с целью сохранения политического влияния над этим органом.

И относительно второго законопроекта об изменениях в УПК №10440, который также был внесен в Раду, там, по словам Железняка, откровенно, открытых зашкваров (пока) нет, но это опять "большое ничего".

"Что будет он принят – что нет, ничего не изменится. Почти все изменения, на которых настаивал бизнес, проигнорированы", - констатировал Железняк.

Он также привел несколько примеров.

"Главный пункт - предлагается, что Совет бизнес-омбудсмена будет привлечен к обыскам и выемкам в производствах БЭБ. Вроде бы норма звучит ок, только штат бизнес-омбудсмена чуть больше 30-ти и единственный офис в Киеве. Да и уже они сами публично против такой идеи выходили. То есть чистая профанация", - отмечает нардеп.

Кроме того, в законопроекте прописана возможность поручения на проведение следственных действий только сотрудникам БЭБ.

"Вроде ок, но в тексте вторым абзацем это нивелируется и как привлекали СБУ/ДБР, так и дальше будут привлекать. Снова профанация", - подчеркивает Железняк.

Также в документе прописано, что прокурор должен безотлагательно перенаправлять уголовные введения по подследственности.

"Вроде бы, звучит ок. Но такая норма уже является и законопроектом никаких последствий за невыполнение такой нормы не несет. Короче, профанация", - отмечает нардеп.

Он добавляет, что все нормы о которых просил и настаивал бизнес полностью проигнорированы: