Влада знову ігнорує бізнес і протягує законопроєкти про фейкове “перезавантаження” БЕБ

Замість обіцяної бізнесу реформи Бюро економічної безпеки з метою підвищення ефективності його роботи та нівелювання корупційних ризиків у роботі даного державного органу, на якого покладають функції боротьби з економічною злочинністю і контрабандою, влада протягує термінове голосування у Верховній Раді за урядовий законопроєкт про фейкове “перезавантаження” БЕБ №10439.

Бізнес наполягає на проведення реальної реформи БЕБ

Як повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, 21 лютого на розгляд профільного Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики має бути винесено на розгляд низку законопроєктів щодо реформування БЕБ – для подальшого розгляду в сесійній залі ВРУ того, який буде підтримано Комітетом.

Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано альтернативний законопроєкт №10439-2 щодо реформування Бюро економічної безпеки України.

ЄБА підтримує даний документ як такий, що враховує пропозиції та коментарі бізнесу в контексті реформування БЕБ.

Зокрема, спільнота акцентувала, що відбір на посаду голови та на ключові посади БЕБ має здійснюватися на конкурсних засадах. Вкрай важливим та першочерговим є обрання на конкурсній ефективного керівника БЕБ, який, власне, і буде далі формувати команду.

При цьому, на думку бізнесу, надважливо щоб конкурси проводились Конкурсною комісією з іноземними експертами аналогічно до НАБУ (Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни). Крім того, процедура переатестації старих працівників має бути чітко регламентованою і таким чином, щоб недоброчесні працівники (колишні податкові міліціонери) не мали змоги пройти переатестацію.

"В той же час, після оновлення посадового складу БЕБ на конкурсній основі всі кримінальні провадження в економічній сфері мають бути передані до БЕБ (адже наразі ними можуть займатись усі інші правоохоронні органи). Водночас, саме аналітична робота має стати рушійною силою розвитку боротьби з економічною злочинністю в Україні та дати можливість виявляти кримінальні правопорушення на ранніх стадіях та запобігати їм, тощо", - зауважують в ЄБА.

Там щиро сподіваються, що голос бізнесу буде почуто і підтримано законопроєкт №10439-2, який дійсно зможе реально провести реформування БЕБ, забезпечивши створення прозорого та незалежного органу, метою якого буде пошук та покарання реальних економічних правопорушників, а не підконтрольність та тиск суто на прозорий бізнес.

Влада проігнорувала бізнес

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у Комітеті правоохоронної діяльності ВРУ підтримав «ніякий» законопроект КМУ "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України" № 10440, проти якого виступив бізнес.

"Ну, шановний бізнес, памʼятаєте ви просили зміни в КПК за захист бізнесу? Так ось- вас теж послали. Всі альтернативні законопроекти не підтримали. Ось "виконали» ще одну обіцянку бізнесу від президента", - наголосив Железняк.

Він додав, що комітет також 21 лютого розгляне законопроєкт №10439 "Про Бюро економічної безпеки України".

"Велике нічого": законопроєкт про те, як НЕ перезавантажити БЕБ

Подані урядом законопроєкти про БЕБ раніше вже розкритикув народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Він зауважив, що законопроєкти про те, як" НЕ перезавантажити БЕБ і зберегти вплив Офісу президента".

Що не так із законопроєктами:

На думку Железняка, законопроєкт № 10439 не передбачає перезавантаження БЕБ, а навпаки цементує систему і людей від ОП які зараз призначені в БЕБ. А саме перезавантаження перенесено на рік після закінчення війни.

"Навіть відбір голови прописаний так, що його буде легко відкласти або зманіпулювати", - підкреслює Железняк.

Він додає, що законопроєкт прямо порушує зобовʼязання перед МВФ, ЄС та G7, а прийняття в такому вигляді одразу призведе до зупинки фінансування.

Железняк також на слайдах зробив порівняння між тим що треба та що пропонують.

"Думаю, що це чудовий приклад, як черговий раз деякі представники Офісу президента підставили президента і його обіцянки бізнесу (викладені в рішенні РНБО). Ось вам і реальна політична воля, тобто її відсутність", - підкреслює нардеп.

Він додав, що депутати підготували альтернативну версію, яка дасть можливість реально перезавантажити БЕБ, а не зробити чергову профанацію з метою збереження політичного впливу над цим органом.

І щодо другого законопроєкту про зміни у КПК №10440, який також був внесений в Раду, то там, за словами Железняка, відверто, відкритих зашкварів (поки) немає, але це знову "велике нічого".

"Що буде він прийнятий - що ні, нічого не зміниться. Майже всі зміни, на яких наполягав бізнес проігноровані", - констатував Железняк.

Він також навів пару прикладів.

"Головний пункт - пропонується, що Рада бізнес-омбудсмена буде залучена до обшуків та виїмки в провадженнях БЕБ. Начебто норма звучить ок, тільки штат бізнес-омбудсмена трошки більше 30-ти і єдиний офіс в Київі. Та і вже вони самі публічно проти такої ідеї виходили. Тобто чиста профанація", - зауважує нардеп.

Крім того в законопроєкті прописана можливість доручення на проведення слідчих дій тільки співробітникам БЕБ.

"Начебто ок, але в тексті другим абзацом це нівелюється і як залучали СБУ/ ДБР, так і далі будуть залучати. Знову профанація", - підкреслює Железняк.

Також в документі прописано, що прокурор має невідкладно перенаправляти кримінальні впровадження за підслідністю.

"Начебто, звучить ок. Але така норма вже є і законопроєктом жодного наслідків за невиконання такої норми не несе. Коротше, профанація", - наголошує нардеп.

Він додає, що всі норми про які просив та наполягав бізнес повністю проігноровані: