Изъятие из обращения марок акцизного налога старого образца чревато легальному бизнесу миллиардными убытками

Депутаты хотят внести изменения в законопроект №9662, которые обязут производителей и импортеров подакцизных товаров изымать из обращения марки акцизного налога старого образца.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

Депутаты пытаются протянуть правку к законопроекту

Отмечается, что в ближайшее время Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект № 9662, содержащий нормы, которые могут оказать негативное влияние на легальный рынок подакцизных товаров.

В частности, речь идет о поправке №161 в законопроект, устанавливающий запрет производства и обращения табачных изделий и алкогольных напитков, маркированных акцизными марками предыдущего образца, с 1 июня и 1 сентября 2024 года соответственно.

"Раньше эта поправка была поддержана Комитетом ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. В случае принятия законопроекта с этой поправкой, определенная в ней подакцизная продукция, по истечении установленного переходного периода, будет считаться немаркированной, а следовательно, за ее производство и обращение будут применяться санкции", - отмечают в ЕБА.

Что не так с изъятием акцизных марок старого образца

Бизнес отмечает, что поправка №161 не создает действенный механизм борьбы с поддельными акцизными марками, а лишь неэффективная попытка повлиять на сложнейшую и комплексную проблему теневого рынка подакцизных товаров.

"Легальному бизнесу не предложено ничего другого, кроме как изъять из обращения и уничтожить за свой счет собственную законно произведенную, импортированную или приобретенную для дальнейшей реализации качественную продукцию, с которой уплачены все налоги, и которая по законодательству должна находиться в обращении до истечения срока годности для потребления", - отмечают в ЕБА.

Бизнес обращает внимание, что полное извлечение из обращения такой продукции создаст для него непомерные логистические трудности. Более того, эта продукция технологически не подлежит перемаркировке, поскольку каждая марка наклеивается таким образом, чтобы ее снятие без повреждения упаковки было невозможно, а продукция иностранного производства вообще маркируется исключительно иностранными компаниями за рубежом.

"Указанная продукция в большинстве случаев не может быть промышленно переработана. Как следствие, ориентировочные убытки бизнеса от принятия поправки составят десятки миллиардов гривен. Компенсация государством соответствующего ущерба легальным операторам рынка в поправке не предусмотрена", - подчеркнули в ЕБА.

Там добавили, что такая инициатива не остановит оборот уже производимой продукции, маркированной поддельными акцизными марками, находящейся на нелегальном рынке, а субъекты теневого рынка, уже имеющие доступ к маркам нового образца, очень быстро наладят производство подделок таких марок. Принятие поправки никоим образом не помешает реализации нелегальной продукции из-под прилавка, через Интернет и т.д.

"По убеждению представителей легального бизнеса, если эта поправка не будет отклонена, существует высокая вероятность дополнительного роста предложения нелегальной продукции на сером рынке. В то время как бизнес, работающий в правовом поле, будет нести убытки из-за возникновения дефицита легальных товаров, ведь для минимизации собственных убытки предприятия торговли будут вынуждены отказываться от приобретения продукции с марками предыдущего образца у производителей и импортеров, кроме того, поддельная марка не является основной проблемой рынка. ", – отмечают в ассоциации.

ЕБА настойчиво призывает депутатов отклонить поправку №161 к законопроекту №9662, который переводит на легальный бизнес ответственность за правонарушения, совершенные игроками теневого рынка подакцизных товаров, и приводит к огромным финансовым и операционным потерям из-за невозможности эффективного решения государством многолетней проблемы нелегального обращения.

В Украине введут электронную акцизную марку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине введут электронную акцизную марку.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не отвечает европейскому законодательству.