Новая маркировка на упаковках и рост цен на сигареты: что изменится для потребителей и табачной отрасли в 2024 году

На новых упаковках с сигаретами предупреждение о вреде курения будет занимать 65% площади пачки, а акциз на сигареты увеличится на 20%.

Согласно проекту Государственного бюджета-2024, в Украине в 2024 году ожидается очередное повышение акцизов на сигареты, что приведет к удорожанию табачных изделий.

Так, в 2024 году увеличат специфическую ставку акциза на сигареты с фильтром и без фильтра на 20% (с 1567,64 грн до 1881,17 грн за 1000 штук).

Также минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет на 20% (с 2097,12 грн до 2516,54 грн за 1000 шт). Соответственно планируемый рост на 20% в 2025 году должен достичь ставки акцизного налога в 3019,85 грн за 1000 штук.

Напомним, что в соответствии с Директивой 2011/64/EU до 2025 года в Украине действует семилетний план повышения табачных акцизов на 20% ежегодно, который имеет цель достичь минимального европейского уровня налогообложения сигарет. Однако из-за процессов девальвации, в частности вызванных войной, Украине не удастся достичь запланированного показателя 90 евро при действующем плане.

Для достижения требований Директивы специалисты экспертной общественной организации "Життя" разработали "Аналитическую справку возможностей повышения акциза на табачные изделия для достижения требований Директивы 2011/64/EU до 2025 года". Эксперты предлагают повысить акциз в два этапа: в 2024 году дополнительно к запланированным 20% еще на 20% (в сумме на 40%), а в 2025 году – на 35% (к плановому повышению на 20% прибавляем 15%). Таким образом, уже в 2025 году удастся достичь уровня ЕС — 90 евро за 1000 сигарет.

Предлагаемые изменения в ставку акцизного налога в 2024-2025 годах

Год Прогнозируемые поступления от действующего плана повышения акцизов, млрд грн Прогнозируемые поступления от дополнительного повышения акцизов, млрд грн 2024 66,11 77,12 2025 79,33 104,12

Таким образом, специалисты ожидают, что поступления в Госбюджет от акцизов на табачные изделия при введении вышеуказанных дополнительных ставок в 2024 году составят 77,12 млрд грн, а в 2025 году - 104,12 млрд грн. Если денежное поступление оставить все без изменений, украинский бюджет недополучит не менее 35,8 млрд грн за 2024-2025 годы.

Поэтому предложенное внеплановое повышение в 2024 и 2025 годах обеспечит выполнение международными обязательствами, предусмотренными РКБТ ВОЗ и Соглашением об Ассоциации с ЕС, а также дополнительное поступление в бюджет на сумму 35,8 млрд грн.

Новая маркировка

Также в рамках дальнейшей имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014 с 11 января 2024 года вступает в силу постановление правительства, отменяющее действующие нормы по маркировке пачек сигарет и табачных изделий с целью полноценного внедрения новых норм.

Так, теперь производители должны размещать на упаковках табачных изделий обновленные графические изображения с текстом медицинских предупреждений о вреде и последствиях курения на 65 % площади пачки и QR-код, который ведет на сервис Центра общественного здоровья по оказанию помощи по отказу от курения "Я бросаю курить".

Такие предупреждения действуют в 42 странах. Цель – борьба с табакокурением.

"Международный опыт доказывает, что графические предупреждения на сигаретных упаковках повышают осведомленность о последствиях для здоровья и способствуют снижению уровня распространенности курения. Реальные фотоиллюстрации болезней на пачках подталкивают часть курильщиков бросить курить, а других – не начинать вообще. Картинки особенно влияют на молодежь и женщин, поскольку уничтожают "гламурную" привлекательность пачки", - отмечают в Центре гражданского представительства "Життя".

В мае прошлого года Министерство юстиции Украины утвердило 14 вариантов текста и иллюстраций медицинских предупреждений, разработанных Министерством здравоохранения Украины, а также технические требования к дизайну и форме маркировки и порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий.

"Маркировка пачек с табачными изделиями – одна из эффективных составляющих в сфере борьбы с табакокурением. Несмотря на то, что с 2012 года большинство форм рекламы табачных изделий запрещено в Украине, нерегулируемой оставалась норма по демонстрации изделий в точках продаж. Это создавало риски того, что дети и подростки могут активнее приобщаться к курению под влиянием рекламы. Кроме того, не была урегулирована реклама вейпов и электронных сигарет”, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, что принятие комплексного антитабачного Закона №1978 в декабре 2021 года соответствует евроинтеграционной политике Украины в сфере здравоохранения. Закон вступил в силу 11 июля 2023 года. Его нормы базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табаком и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в Европейском Союзе.

Основные положения директивы №2014/40/ЕС, внедряемые настоящим Законом: