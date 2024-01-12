Нове маркування на упаковках і подорожчання сигарет: що зміниться для споживачів і тютюнової галузі у 2024 році

На нових упаковках з сигаретами попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки, а акциз на сигарети збільшиться на 20%.

Згідно з проєктом Державного бюджету-2024 в Україні у 2024 році очікується чергове підвищення акцизів на сигарети, що призведе до подорожчання тютюнових виробів.

Так, у 2024 році збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 20% (з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук).

Також мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте на 20% (з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 шт). Відповідно, плановане зростання на 20% у 2025 році має досягнути ставки акцизного податку у 3019,85 грн за 1000 штук.

Нагадаємо, що відповідно до Директиви 2011/64/EU до 2025 року в Україні діє семирічний план підвищення тютюнових акцизів на 20 % щороку, який і мав на меті досягти мінімального європейського рівня оподаткування сигарет. Однак через процеси девальвації, зокрема викликані війною, Україні не вдасться досягти запланованого показника 90 євро за чинного плану.

Для досягнення вимог Директиви фахівці експертної громадської організації "Життя" розробили "Аналітичну довідку щодо можливостей підвищення акцизу на тютюнові вироби для досягнення вимог Директиви 2011/64/EU до 2025 року". Експерти пропонують підвищити акциз у два етапи: у 2024 році додатково до запланованих 20% ще на 20% (в сумі на 40 %), а у 2025 році — на 35 % (до планового підвищення на 20% додаємо 15%). Таким чином вже у 2025 році вдасться досягти рівня ЄС — 90 євро за 1000 сигарет.

Пропоновані зміни до ставки акцизного податку у 2024-2025 роках

Рік Прогнозовані надходження від чинного плану підвищення акцизів, млрд грн Прогнозовані надходження від додаткового підвищення акцизів, млрд грн 2024 66,11 77,12 2025 79,33 104,12

Таким чином, фахівці очікують, що надходження до Держбюджету від акцизів на тютюнові вироби при введенні вищевказаних додаткових ставок у 2024 році сягатимуть 77,12 млрд грн, а у 2025 році — 104,12 млрд грн. Якщо грошове надходження залишити все без змін, український бюджет недоотримає щонайменше 35,8 мільярдів гривень за 2024-2025 роки.

Тому запропоноване позапланове підвищення у 2024 та 2025 роках забезпечить виконання Україною міжнародних зобов’язань, передбачених РКБТ ВООЗ та Угодою про Асоціацію з ЄС, а також додаткове надходження у бюджет на суму 35,8 млрд грн.

Нове маркування

У межах подальшої імплементації директиви Єврокомісії 40/2014 з 11 січня 2024 року вступає у силу постанова уряду, яка скасовує діючі норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів з метою повноцінного впровадження нових норм.

Так, відтепер виробники мають розміщувати на упаковках тютюнових виробів оновлені графічні зображення з текстом медичних попереджень про шкоду і наслідки куріння на 65 % площі пачки та QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

Такі попередження діють у 42 країнах світу. Мета - боротьба з тютюнопалінням.

“Міжнародний досвід доводить, що графічні попередження на сигаретних упаковках підвищують обізнаність про наслідки для здоров’я і сприяють зниженню рівня поширеності куріння. Реальні фотоілюстрації хвороб на пачках підштовхують частину курців кинути курити, а інших – не починати взагалі. Картинки особливо впливають на молодь та жінок, оскільки знищують “гламурну” привабливість пачки”, - зазначають у Центрі громадянського представництва “Життя”.

У травні минулого року Міністерство юстиції України затвердило 14 варіантів тексту та ілюстрацій медичних попереджень, розроблених Міністерством охорони здоров’я України, а також технічні вимоги до дизайну та форми маркування та порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів.

“Маркування пачок з тютюновими виробами – одна з ефективних складових у сфері боротьби з тютюнопалінням. Попри те що з 2012 року більшість форм реклами тютюнових виробів заборонена в Україні, нерегульованою залишалась норма щодо демонстрації виробів у точках продажу. Це створювало ризики того, що діти й підлітки можуть активніше долучатися до куріння під впливом реклами. Крім того, не було врегульовано рекламу вейпів та електронних сигарет”, - йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Нагадаємо, що ухвалення комплексного антитютюнового Закону №1978 у грудні 2021 року відповідає євроінтеграційній політиці України у сфері охорони здоровʼя. Закон набрав чинності 11 липня 2023 року. Його норми базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують положення директиви 2014/40/ЄС, реалізація якої знизила поширеність куріння у Європейському Союзі.

Основні положення директиви №2014/40/ЄС, які впроваджує цей Закон: