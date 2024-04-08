В Верховной Раде продолжают продвигать псевдореформу БЭБ и предлагают принять новую редакцию законопроекта

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять новую редакцию законопроекта №10439 по совершенствованию работы Бюро экономической безопасности в первом чтении. Ранее этот проект был отправлен на повторное первое чтение ВРУ из-за несоответствия требованиям международных партнеров, общественности и бизнеса.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, новая редакция на повторное первое чтение проекта Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию работы Бюро (регистр. № 10439) дополнительно к поданной КМУ предусматривает:

отбор и представление на рассмотрение премьер-министра Украины не более двух кандидатур на должность директора БЭБ;

первые сроки для независимых оценок (аудитов) эффективности деятельности БЭБ (проведение оценки осуществляется Комиссией после завершения первого и третьего года в должности директора БЭБ, назначенного в порядке, предусмотренном настоящим Законом);

доработан механизм аттестации работников БЭБ, срок проведения которой не может превышать двенадцати месяцев со дня назначения на должность директора Бюро экономической безопасности Украины в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

директор БЭБ, назначенный в порядке, предусмотренном настоящим Законом, формирует новую дисциплинарную комиссию.

Напомним, 23 февраля в Верховной Раде не поддержали правительственный законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Представители общественности и бизнеса, а также послы стран G7 раскритиковали документ как лишь имитирующий реформу БЭБ. Поэтому его отправили в Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике на доработку.

Депутаты продолжают продвигать псевдореформу БЭБ

При рассмотрении к повторному первому чтению Комитет Верховной Рады отказался учитывать ключевые предложения для реальной реформы, сообщает Центр противодействия коррупции.

В частности, не учтены нормы о том, что во время конкурса по избранию директора БЭБ конкурсная комиссия должна предложить к назначению только одного кандидата.

Комитет предлагает, чтобы на рассмотрение Кабмина подавалось "не более двух кандидатов".

"Подобный подход подрывает независимость конкурса и позволяет продвижение ручных кандидатов в финал конкурса (как это, например, имело место при отборе руководителя САП)", - подчеркнули в ЦПК.

Также отклонены предложения, чтобы при переаттестации соответствующие кадровые комиссии могли руководствоваться стандартом доказывания обоснованным сомнением.

Это позволило бы не пропускать к работе в БЭБ лиц с сомнительной репутацией и засветившихся в коррупционных схемах.

Поэтому суды потребуют приговоров суда для того, чтобы доказать неблагочестие личности.

Аналогично комитет отказался поддерживать усовершенствование конкурсных процедур для отбора персонала БЭБ, четкие правила отбора с проверкой добродетели и невозможность назначения в БЭБ лиц, ранее уволенных из-за непрохождения переаттестации.

"Комитет также отклонил предложения по привлечению в конкурсные комиссии по отбору персонала БЭБ и аттестационных комиссий экспертов делегированных международными партнерами. В итоге в такой редакции, БЭБ останется под контролем Олега Татарова", - подчеркнули в ЦПК.

Бизнес настаивает на проведении реальной реформы БЭБ

Европейская Бизнес Ассоциация не поддержала правительственный законопроект №10440. Сообщество неоднократно подчеркивало – сейчас страна крайне нуждается в реальном реформировании БЭБ.

"Важно обеспечить создание прозрачного и независимого органа, целью которого будет поиск и наказание реальных экономических правонарушителей, а не управляемость со стороны сомнительных кураторов и давление чисто на прозрачный бизнес", - подчеркивают в ЕБА.

Как подчеркнули в ассоциации, бизнес требует перезагрузки БЭБ.

"Важно, чтобы в конкурсные комиссии и в наблюдательном совете при отборе руководителя БЭБ были иностранные представители и представители институтов общественного общества. Важно, чтобы старые кадры прошли четко регламентированную процедуру переаттестации ( чтобы добродетельные работники (бывшие налоговые милиционеры)), но не имели возможности попасть в обновленный орган . Важно, чтобы реформированное Бюро имело сугубо аналитические функции, и только эта структура (после реформирования, изменения принципов и подходов работы) занималась расследованиями экономических преступлений. Кроме того, важно, чтобы эта структура эффективно выполняла аналитическую функцию для расследования экономических преступлений", – отмечают в ЕБА.

Там обратились в профильный Комитет ВРУ с призывом поддержать альтернативный законопроект – №10439-2 – который рекомендовали и международные эксперты, в частности G7 , эксперты и представители бизнеса.

Послы стран G7 направили письмо с предупреждением

Тем временем послы стран G7 направили письмо главе ВР Руслану Стефанчуку, в котором настаивают, чтобы реформа БЭБ предусматривала перезагрузку его руководства на прозрачном конкурсе и проверку добродетели других сотрудников органа, передает "Экономическая правда".

Они напомнили, что согласно отчету Еврокомиссии о политике расширения от 8 ноября 2023 года Украина должна "ввести законодательство, которое позволит провести конкурентный, прозрачный отбор нового руководителя и других сотрудников бюро, включая надежную проверку их добродетели".

Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ. Для выполнения этих требований, по словам послов, реформа БЭБ должна включать в себя следующие элементы:

Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добродетели;

проведение независимого аудита деятельности БЭБ через один и три года после назначения нового директора;

Исключение возможности увольнения председателя БЭБ Кабинетом министров, оставить такую возможность по выводам независимой оценки;

Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

Также послы подчеркнули, что принятие любого законопроекта без вышеуказанных элементов будет негативно влиять на фискальную стабильность страны и выполнение ею условий программы МВФ и евроинтеграции.

Напомним, представленные правительством законопроекты о реформировании БЭБ ранее уже критиковал Железняк. По его мнению, законопроект №10439 не предусматривает перезагрузку БЭБ, а наоборот цементирует систему и людей от ОП, которые сейчас назначены в БЭБ. А именно перезагрузка перенесена на год после окончания войны.

"Даже отбор председателя прописан так, что его будет легко отложить или манипулировать", – подчеркнул Железняк.

Он добавил, что законопроект прямо нарушает обязательства перед МВФ, ЕС и G7, а принятие в таком виде сразу приведет к остановке финансирования.