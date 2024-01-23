Зеленский анонсировал создание Совета по поддержке бизнеса

Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об экономической безопасности и экономической стабильности. Правительство вместе с представителями бизнеса сформируют Совет по поддержке предпринимательства, в состав которого и войдут представители бизнеса.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, на заседании были четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам решить комплекс проблем, о котором много говорилось в эти недели.

"Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, нашего общества", - сказал президент.

Он добавил, что правительство планирует внести изменения в законодательство, в частности в закон о Бюро экономической безопасности и другие связанные законы, с целью минимизации давления на легальный бизнес. Решение Совета национальной безопасности и обороны предусматривает установление трехмесячного моратория на проведение процессуальных действий, которые могут привести к блокированию деятельности предприятий.

Кроме того, предполагается аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных и решения проблем, связанных с ними.

"Государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников, работниц и точно не работает с Россией", - резюмировал Зеленский.

Напомним, вчера представители бизнеса и властей провели встречу по давлению на бизнес, катализатором которой стал арест инвестиционного банкира Игоря Мазепы. На встрече прозвучало много предложений по изменению законодательства вплоть до радикальных шагов, "на которые способен отчаянный бизнес". Отмечается, что бизнесмены потребовали инициирования законопроекта, согласно которому все правоохранительные органы, кроме БЭБ, лишаются права расследовать экономические преступления.