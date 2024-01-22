В Черниговской области сгорел дом арестованного бизнесмена Мазепы (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар произошел в селе Картовецкое Черниговской области. Сообщается, что сгорел загородный дом основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, подозреваемого в махинациях с землями Киевской ГЭС.

Об этом стало известно из источников LB.ua.

В сообщении говорится, что в здании были настроены системы наблюдения, поэтому причины пожара будут установлены следствием. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Позже Главное управление полиции в Черниговской области сообщило, что вероятной причиной пожара стал недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности).

В ведомстве отметили, что идет досудебное расследование. Для установления обстоятельств и причин пожара будут назначены необходимые экспертизы.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

Задержание Мазепы при попытке покинуть Украину

18 января Мазепа был задержан во время прохождения украино-польской границы. Также ГБР произвело обыск в офисе компании.

В Concorde Capital связали действия ведомства с позицией бизнесмена по поводу давления силовиков на бизнес.

В пятницу 19 января суд избрал Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля с правом внесения залога в размере 349 млн гривен.

22 января адвокаты от имени Мазепы подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 об аресте бизнесмена.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2023 года восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.