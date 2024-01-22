Взятый под стражу бизнесмен Игорь Мазепа обжаловал свой арест

Адвокаты от имени Игоря Мазепы подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда города Киева от 19 января 2024 года. В нем говорится об аресте основателя инвесткомпании Concorde Capital – его подозревают в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-центр юридической фирмы, занимающийся представительством интересов инвестора.

Указанная апелляционная жалоба будет дополнена после получения полного текста решения суда первой инстанции.

Напомним, в пятницу 19 января суд избрал Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 349 млн гривен.

"Печерский райсуд избрал меру пресечения двум фигурантам дела о незаконном завладении землями Киевской ГЭС, по которому также задержали бизнесмена и директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу и его брата Юрия", - сообщила корреспондентка "Суспільного".

Согласно сообщению, судья частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил подозреваемых под стражу с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн.

Мазепе избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 февраля.

Другим двум фигурантам дела прокуратура требовала избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 млн грн. Однако суд отправил подозреваемых под стражу, но уменьшил залог до 45 млн и 20 млн грн.

Игоря Мазепу задержали при попытке покинуть Украину

18 января основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан во время прохождения украино-польской границы. Также ДБР произвела обыск в офисе компании.

Дело связано с получением права на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса Goodlife Park в Вышгородском районе Киевской области.

Коттеджный городок премиум-класса Goodlife Park построен в 2013 году, его площадь составляет 40 га. Инфраструктура включает яхт-клуб, мини-гостиницу, ресторан, детский парк, спортивные площадки и фитнес-центр.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в ноябре 2023 года восьми участникам этой преступной организации было сообщено о подозрении в незаконном завладении землями Киевской ГЭС. Шесть из них находятся под стражей.

Кто такой Игорь Мазепа

Игорь Мазепа начал карьеру инвестиционного банкира в 1997 году в российско-американской инвестиционной компании (ИК) Prospect Investments. Через три года Мазепу пригласили на работу в Foyil Securities New Europe на должность управляющего директора. В 2002 году он возглавил компанию МФК.

В сентябре 2004 года основал инвестиционную компанию Concorde Capital, предоставляющую полный спектр брокерских и инвестиционно-банковских услуг. Он является ее генеральным директором. В 2008 году был избран председателем биржевого совета ОАО "Украинская биржа".

В начале 2014 года являлся членом наблюдательного совета российского ПАО "Альфа-Банк". С августа 2014 по 6 июля 2016 года Мазепа был членом Наблюдательного совета ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

Бывший совладелец латвийского представительства ПриватБанка. Мазепа через оффшорную компанию "Concorde Bermuda Ltd" (входившей в Concorde) владел 8,5 % банка. Этот банк, помимо прочего, занимался отмыванием средств украинского олигарха Сергея Курченко из близкого окружения Виктора Януковича, после бегства которого вошел в команду Петра Порошенко, где отвечал за сделки по покупке государственных активов. Одним из самых больших процессов перевода госактивов в собственность Порошенко с помощью Мазепы является приватизация "Укрспирта".

Также Мазепа был одним из ближайших соратников украинского олигарха Сергея Тигипко.