Взятий під варту бізнесмен Ігор Мазепа оскаржив свій арешт

Адвокати від імені Ігоря Мазепи подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року. В ній йдеться про арешт засновника інвесткомпанії Concorde Capital – його підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС.

Про це повідомляє прес-центр юридичної фірми, що займається представництвом інтересів інвестора.

Зазначається, що вказана апеляційна скарга буде доповнена після отримання повного тексту ухвали суду першої інстанції.

Нагадаємо, в п’ятницю 19 січня суд обрав Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 349 млн гривень.

"Печерський райсуд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про незаконне заволодіння землями Київської ГЕС, у якій також затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та його брата Юрія", - повідомила кореспондентка "Суспільного".

Згідно з повідомленням, суддя частково задовольнив клопотання прокуратури і відправив підозрюваних під варту з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн.

Мазепі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 лютого.

Іншим двом фігурантам справи прокуратура вимагала обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Проте, суд відправив підозрюваних під варту, але зменшив заставу до 45 млн та 20 млн грн.

Ігоря Мазепу затримали при спробі залишити Україну

18 січня засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали під час проходження україно-польського кордону. Також ДБР провела обшук в офісі компанії.

Справа пов’язана із отриманням права на землю для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі Київської області.

Котеджне містечко преміум-класу Goodlife Park побудоване у 2013 році, його площа складає 40 га. Інфраструктура включає яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

В Офісі генпрокурора нагадали, що у листопаді 2023 року восьми учасникам цієї злочинної організації було повідомлено про підозру у незаконному заволодінні землями Київської ГЕС. Шестеро з них перебуває під вартою.

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа розпочав кар'єру інвестиційного банкіра у 1997 році у російсько-американській інвестиційній компанії (ІК) Prospect Investments. Через три роки Мазепу запросили на роботу у Foyil Securities New Europe на посаду керуючого директора. У 2002 році він очолив компанію МФК.

У вересні 2004 року заснував інвестиційну компанію Concorde Capital що надає повний спектр брокерських та інвестиційно-банківських послуг. Він є її генеральним директором. 2008 року був обраний головою біржової ради ВАТ "Українська біржа".

На початку 2014 року був членом наглядової ради російського ПАТ "Альфа-Банк". З серпня 2014 до 6 липня 2016 Мазепа був членом Наглядової ради ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Колишній співвласник латвійського представництва Приватбанку. Мазепа через офшорну компанію "Concorde Bermuda Ltd" (що входила до Concorde) володів 8,5 % банку. Цей банк, окрім іншого, займався відмиванням коштів українського олігарха Сергія Курченка з близького оточення Віктора Януковича, після втечі якого увійшов до команди Петра Порошенка, де відповідав за угоди з купівлі державних активів. Одним з найбільших процесів переведення держактивів у власність Порошенка за допомогою Мазепи є приватизація "Укрспирту".

Також Мазепа був одним з найближчих соратників українського олігарха Сергія Тігіпка.