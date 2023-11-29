ДБР викрило захоплення "будівельною мафією" земель Київської ГЕС: тепер там котеджні містечка (ФОТО)

Державне бюро розслідувань за оперативного супроводу департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрило та затримало низку учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи у 2021 році 5 га землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури - Київської гідроелектростанції.

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Як повідомляють правоохоронці, йдеться про землі водного фонду вздовж дамби Київського водосховища між селами Хотянівка та Лебедівка у лівобережній частині Вишгородського району.

До злочинної ж організації входило майже 20 осіб, що діяли в інтересах декількох забудовників. Серед фігурантів - відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів.

Кожен з учасників відповідав за свій напрям роботи: керування всіма діями членів угруповання, фінансова підтримка злочинних процесів, підшукування осіб, на яких оформлювались земельні ділянки, комунікація з посадовими особами органів влади, виготовлення необхідної документації.

Використовуючи правові прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України нібито під садівництво.

Інші учасники підшукували через соціальні мережі підставних осіб, які за гроші погоджувались підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Більшість з них були студентами столичних навчальних закладів, які були введені в оману та погодилися на пропозицію через скрутне матеріальне становище.

Надалі виконавці від імені підставних осіб підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки. Потім вони перепродавали землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДБР Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції

Таким чином протягом 2020-2021 років організатори та учасники схеми заволоділи землями держвласності оціночною вартістю понад 15 мільйонів гривень, яка вважається й сумою нанесених державі збитків. Зазначається, що на цій території було збудовано декілька котеджних містечок.

Реалізації злочинної схеми сприяли дії посадовців Київського обласного управління Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень щодо виділення земельних ділянок.

28 листопада затримали двох організаторів та трьох учасників організації. Загалом про підозру повідомлено вісьмом учасникам угрупування. Їм інкримінують частини 1 та 2 статті 255 (створення, керівництво, участь у злочинній організації), частину 4 статті 190 (шахрайство) та частину 3 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Чиновникам Держгеокадастру інкримінують частину 2 статті 365 (перевищення службових повноважень правоохоронцем із застосуванням чи погрозою насильства) КК. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Учасникам земельної оборудки може загрожувати від трьох до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.