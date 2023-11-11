Забудовника військового містечка у Вишгороді підозрюють у розкраданні грошей

Головне управління поліції в Київській області підозрює директора підприємства-забудовника в привласненні понад 3,6 мільйона гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво житла для військовослужбовців.

Як повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, йому інкримінують частину 1 статті 366 (службове підроблення) та частину 5 статті 191 (привласнення майна в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Йдеться про внесення до актів приймання виконаних робіт завищеної вартості будівельних матеріалів під час будівництва чотирьох 40-квартирних житлових будинків на території однієї з військових частин Національної гвардії у Київській області. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону, оперативний супровід - обласне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Судячи з опублікованої ілюстрації, йдеться про військове містечко №1, збудоване на вулиці Генерала Кульчицького у Вишгороді. Там розташовані 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів (частина 3041) та 1-а президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка (частина 3027).

Нагадаємо також, що у багатомільйонній махінації з будівництвом житла для Нацгвардії обвинувачують і екснардепа й екскерівника державної компанії "Укрбуд" Максима Микитася та екскомандувача НГУ Юрія Аллерова. Ця справа вже два роки слухається в суді. До того ж Микитасю окремо інкримінували надання хабаря за недостовірну експертизу вартості житла у цій же справі.